Αυτή την εβδομάδα το «Grand Hotel», έρχεται εκτάκτως από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Με περισσότερα επεισόδια και νέες εξελίξει έφτασε αυτή την εβδομάδα η συγκλονιστική σειρά του ΑΝΤ1, «Grand Hotel»! Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού, η πλοκή θα συνεχίσει να καθηλώνει τους τηλεθεατές με νέα επεισόδια μέχρι και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 21:00.

«Grand Hotel»: Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι εξελίξεις έρχονται απόψε, Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 21:00:

Η Αλίκη απογοητεύεται, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ακύρωσης του γάμου της με τον Ρήγα, αλλά ο Άρης και η Φρίντα επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Ρήγας κάτι φοβάται από το παρελθόν του, που τον κάνει ευάλωτο.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της πλούσιας Ρεγγίνας και το ενδεχόμενο πώλησης του Grand Hotel αναστατώνει την οικογένεια Γαζή, αλλά και τα σχέδια του Χατζημήτρου. Όλοι ψάχνουν τρόπο για να την εμποδίσουν και κανείς δεν αντιλαμβάνεται το σχέδιο του Ρήγα να παγιδέψει την Δούκισσα και τον Νικόλα, προκειμένου να αποκτήσει το ποσοστό τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=1PWlR10Envc}

Τόσο η Δούκισσα όσο και ο Νικόλας μπαίνουν σε μεγάλα διλήμματα καθώς η απόφασή τους θα καθορίσει το μέλλον του Grand Hotel… Ο Άρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το μυαλό του την Αλίκη, αλλά ο έρωτάς του για εκείνη είναι πιο δυνατός από τη λογική…

Στο ρόλο του Ιεζεκιήλ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου

{https://www.youtube.com/watch?v=-wo8eQR-HHs}