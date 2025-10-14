Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show» ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος μίλησε για τους Μιλγουόκι Μπακς, το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα αλλά και την γυναίκα του Μαράια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τη ζωή του, το μπάσκετ, την οικογένεια και το μέλλον του στο NBA και στην Ελλάδα. Οι φήμες γύρω από το ενδεχόμενο ενός trade έχουν φουντώσει το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ζει το «τώρα» και έχει ως στόχο να κατακτήσει ξανά πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς. Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα και, γιατί όχι, να κλείσει εδώ την καριέρα του.

Ο ίδιος, απευθυνόμενος στον παρουσιαστή, είπε «Είμαι μεγάλος φαν, κύριε Γρηγόρη. Με τη μητέρα και τα αδέρφια μου πουλάγαμε πράγματα σε χωριά. Ο πατέρας μου οδηγούσε αργά, για να πάμε σπίτι να σε δούμε με τη μητέρα και τα αδέρφια μου. Απλώς ήμουν καλός στο μπάσκετ, ήθελα να συγκεντρωθώ στο μπάσκετ. Έχω καταλάβει ότι αν μπορώ να έχω προτεραιότητες την οικογένειά μου θα κάνω αυτό. Η οικογένεια πρώτη. Πιστεύω στον Θεό, κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται».

Όταν ρωτήθηκε γιατί σπάνια δίνει συνεντεύξεις, εξήγησε πως προτιμά να περνά τον χρόνο του με τα παιδιά του «Καταλαβαίνουν τι παιδί είμαι, προσπαθώ όταν έχω ελεύθερο χρόνο να τον περνάω με τα παιδιά μου, το καλοκαίρι παίζω με την Εθνική».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhraxmh9ro9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας για το γεγονός ότι κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια, ανέφερε «Δεν έχω ασφάλεια μαζί μου. Αρχίζω τώρα και το σκέφτομαι, μου το λέει η γυναίκα μου. Πολλές φορές ζητάω να με σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Έχει τα κακά, έχει και τα ωραία αυτό. Από χθες μέχρι σήμερα έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει, αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μία κυρία μου είπε “είμαι τόσο ευγνώμων, μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά;”. Δε θέλω να νιώθει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ότι δεν έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά αυτό είναι υπέροχο».

Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια και τον ρατσισμό που έχει βιώσει, παραδέχτηκε «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων. Τους δίνω τόσα πολλά, μιλάω όσο μπορώ καλύτερα για τη χώρα και μου είπε ένας άνθρωπος “δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στο 1% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα μαζί σου”. Και προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν αρέσω σε όλους, σίγουρα δε χαίρονται όλοι για την επιτυχία μου, αλλά υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που χαίρεται, και στέκομαι σε αυτό».

Για το πώς τον αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ, είπε γελώντας «Είμαι αγαπητός στις ΗΠΑ, είμαι 2.10 θηρίο, δεν πιστεύω ότι θα ρθει κάποιος στον δρόμο! Όταν ήμουν στην Ελλάδα δεν έτρωγα σωστά. Στις ΗΠΑ υπάρχει τρομερή οργάνωση, η ομάδα σου παρέχει τα πάντα. Πιστεύω ότι τα ποσά είναι μεγαλύτερα και αυτό σε βοηθάει να έχεις καλύτερους φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, προπονητές, διατροφή. Στους παίκτες δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά. Πριν 5-10 χρόνια υπήρχε. Τώρα οι Ευρωπαίοι μπορεί να είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, το μπάσκετ έχει αλλάξει».

Αναφερόμενος στον μάνατζέρ του, είπε πως «όπως είδατε στο Rise, κράτησα τον manager μου». Ο Γιώργος, όπως εξήγησε, τον είχε γνωρίσει σε ένα παιχνίδι, είδε το ταλέντο του και τον προσέγγισε «Την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδερφό μου τον Κώστα και μας κέρασε κρέπες. Είχα ένα μικρό πρόβλημα υγείας εγώ και η μητέρα μου και μας βοήθησε. Με βοήθησε να αλλάξω τη δίαιτά μου, μας έφερναν ψώνια στο σπίτι. Υπήρχε μια στιγμή στη ζωή μου που μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι και δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhradiyyezd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γιάννης μίλησε με συγκίνηση και για τους Μπακς «Τους χρωστάω τα πάντα. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή εμένα και στην οικογένειά μου. Έχω χύσει ιδρώτα και αίμα. Κερδίσαμε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Έφερα το κύπελλο στο Μιλγουόκι, πάντα βάζω στόχους. Θέλω ακόμα ένα δαχτυλίδι στο NBA. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αυτή τη στιγμή ζω στο τώρα. Με το Μιλγουόκι θέλω να κερδίσω πρωτάθλημα. Ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή. Θεό, οικογένεια, Εθνική, μπάσκετ, Μιλγουόκι. Έτσι τους βάζω».

Όσο για τη γνωριμία του με τη Μαράια, τη σύζυγό του, αποκάλυψε «Τη γνώρισα στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα “τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου”. Μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015. Μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Η μητέρα μου τη συμπάθησε, την αγάπησε και ο πατέρας μου. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στο σπίτι και την παντρεύτηκα».

Σήμερα, όπως είπε γελώντας, «αν η μητέρα μου είχε πει ότι δε μου αρέσει, θα είχαν ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ! Τώρα όχι, είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο».

Συμπλήρωσε επίσης ότι τα παιδιά του πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο, ενώ η γυναίκα του είχε ξεκινήσει να μαθαίνει ελληνικά αλλά τα παράτησε, καθώς της φάνηκαν δύσκολα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα, αποκάλυψε «Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Δε θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός… Θα μπορούσα σίγουρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhr85yvww4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για το αν θα γινόταν προπονητής μετά το τέλος της καριέρας του, εξήγησε ότι «πρέπει να σ’ αρέσει η προπονητική για να την ακολουθήσεις». Ανέφερε παραδείγματα όπως του Σπανούλη και του Διαμαντίδη, λέγοντας πως «είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ίσως, μετά από τόσα χρόνια μακριά από την οικογένεια, να μην ήθελε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Τέλος, μίλησε για τις συνήθειές του «Ποδόσφαιρο βλέπω λίγο, βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις. Δεν κάνω κανένα άλλο άθλημα, μόνο ό,τι αρέσει στα παιδιά μου. Όταν είναι στο ice hockey κάνω μαζί τους».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε ξανά στη Μαράια με συγκίνηση «Αν δεν ήταν η Μαράια δε θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhcqwa1ynz5?integrationId=40599y14juihe6ly}