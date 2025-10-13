Οι «Άγριες Μέλισσες» ζωντανεύουν από την αρχή, με το κροάτικο remake!

Οι «Άγριες Μέλισσες», που έκλεψαν την καρδιά από χιλιάδες έλληνες τηλεθεατές, ζωντανεύει και πάλι στις οθόνες, σε ένα διαφορετικό remake στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κροατία.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά στην Ελλάδα, έχει ολοκληρωθεί εδώ και τρία χρόνια, ωστόσο, μόλις σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η Μελίνα Τσαμπάνη η συνδημιουργός των «Άγριων Μελισσών», έκανε γνωστή την είδηση για το remake, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Να σημειωθεί πως η σειρά, ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες στη χώρα, η οποία, ξεκίνησε να προβάλλεται το 2019, μέσω της συχνότητας του ΑΝΤ1. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1950-1960, στο φανταστικό χωριό Διαφάνι της Θεσσαλίας, και ακολουθούσε τις ζωές τριών αδελφών: Ελένη, Ασημίνα και Δρόσω.

Οι άρτια εκτελεσμένες ερμηνείες, η σκηνοθεσία, το ιστορικό υπόβαθρο και η πλοκή, ήταν μόνο μερικά από τα σημεία που έκαναν τη σειρά να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από τους τηλεθεατές.

Στο σήμερα ωστόσο η Μελίνα Τσαμπάνη, έγραψε στα προσωπικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ελένη, η Ασημίνα, η Δρόσω, ο Δούκας, η Μυρσίνη, ο Λάμπρος ο Νικηφόρος, ο Κωνσταντής κι όλη η «παλιοπαρέα» παίρνουν ξανά σάρκα και οστά. Η Κροατία ετοιμάζεται ν' αποκτήσει τις δικές της Άγριες Μέλισσες κι είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι Μελισσούλες ανοίγουν τα φτερά τους και στο εξωτερικό!!!», ενώ επισύναψε και την δημοσίευση από το αντίστιχο κροάτικο μέσο, που ανακοινώνει πως η προβολή της σειράς αναμένεται για το φθινόπωρο μέσω του σταθμού RTL.

Δείτε τη δημοσίευση:

{https://www.facebook.com/melina.tsampani/posts/3092966234204067?ref=embed_post}