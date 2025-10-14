Ένας γάμος από «υποχρέωση» και ένα δείπνο γεμάτο σπόντες. Όλα στο σημερινό - διπλό επεισόδιο «Σέρρες»!

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ για το 2ο κύκλο: «Σέρρες».

Ο Λευτέρης, έχει χτίσει μια σχέση ουσιαστικής αγάπης με τον Οδυσσέα, ενώ η θεία Σταματίνα, δεν σταματάει να «κεντάει» τις σπόντες της και τις ξεχωριστές της ατάκες. Τι γίνεται όμως με τη Χρύσα; Θα πει το «ναι» στον ποδοσφαιριστή;

«Σέρρες»: Σήμερα στις 22:30 με διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο 7

Ο Οδυσσέας και ο Λευτέρης οργανώνουν δείπνο με τον Άγγελο. Μάλλον πιο σωστά, οργανώνουν ένα δείπνο με την απόρριψη. Κι ενώ ο Οδυσσέας προσπαθεί να δείξει χαλαρός και cool -δηλαδή, να μην λιποθυμήσει από την αγωνία- ο Λευτέρης ανεβάζει επίπεδο στις γνώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίας, ενώ η θεία Σταματίνα λείπει και όλοι ανησυχούν.

Ένα δείπνο γεμάτο βλέμματα, σπόντες και πιάτα που δεν σώζουν την κατάσταση. Ένα επεισόδιο για το πώς να χάσεις τον άντρα των ονείρων σου, χωρίς να χάσεις το χιούμορ σου.

Στον ρόλο του Θανάση, ο Απόστολος Γκλέτσος

{https://www.youtube.com/watch?v=PIoHSVV1LPA}

Επεισόδιο 8

Ένα παιδικό όνειρο από τα '60s στοιχειώνει τον Λευτέρη, την ώρα που η Χρύσα καλείται να παντρευτεί… για χάρη της ομάδας! Με τις Σέρρες να κινούνται σε ρυθμούς τελικού κυπέλλου και τον έρωτα να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο στρατηγικής, η Χρύσα αναρωτιέται αν ο Στάθης είναι το ταίρι της ή απλώς άλλος ένας τίτλος στο βιογραφικό της.

Ο Οδυσσέας, από την άλλη, ψάχνει τον λόγο που οι καρδιές δεν χτυπούν ποτέ ταυτόχρονα. Ένα επεισόδιο για τα «ναι» που λέμε από υποχρέωση και τα «όχι» που δυσκολευόμαστε να ξεστομίσουμε.

Στον ρόλο της γιατρού, η Νατάσα Εξηνταβελώνη

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Απόψε στις 22:30, με διπλό επεισόδιο.

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=u1U3UWbg1nI}