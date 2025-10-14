«Μια νύχτα μόνο», έρχεται στο MEGA! Δείτε το τρέλιερ!

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη και στίχους Μαριανίνας Κριεζή, «ζωντανεύει» ξανά, με μία βαθιά συγκινητική επανεκτέλεση για το πρώτο trailer της σειράς του MEGA και απογειώνει μια ιστορία για τη δύναμη της αγάπης και τη λύτρωση, που έρχεται μέσα από τον πόνο.

Δείτε το πρώτο trailer της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» και απολαύστε το ομότιτλο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη:

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη η νέα σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, μας μεταφέρει σε έναν κόσμο, όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος είναι δυσδιάκριτα.

Η Αρετή (Μαριλίτα Λαμπροπούλου), διακεκριμένη αρχιτέκτονας και μητέρα που παλεύει για τη ζωή του παιδιού της, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που θα ανατρέψει τα πάντα και θα αλλάξει τη ζωή της.

Ο Οδυσσέας (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και συναισθηματικά απόμακρος άνδρας, που κουβαλά μια βαριά «σκιά» από το παρελθόν του. Είναι εκείνος όμως, που θα ταράξει τα θεμέλια της λογικής, των αξιών και κάθε άμυνάς της.

Μια πρόταση, μια νύχτα και ένας έρωτας που κανείς τους δεν περίμενε να γεννηθεί, μα και κανείς τους δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.

Μια αγάπη που γεννιέται, εκεί όπου όλα μοιάζουν χαμένα και μια νύχτα, που θα καθορίσει για πάντα τις ζωές τους. Γιατί όσα τους ενώνουν, θα αποδειχθούν πιο δυνατά από όσα τους χωρίζουν.