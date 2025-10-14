Μη χάσετε απόψε, στις 22:30 - Επεισόδιο 08

Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του.

Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν - Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά από τη συνάντησή του με την Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άντρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της.

Ο Γιάμαρης κάνει έρευνα για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο, ενώ ο Καστίλιας του μιλάει για τις υποψίες του για τον Γρηγόρη.

Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης.

Τέλος, η Άντζελα δέχεται μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της, που μπορεί να φέρει στο φως όλη την αλήθεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=lvkUz-H5GdA}