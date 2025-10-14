Ο ηθοποιός- μουσικός Μέμος Μπεγνής μίλησε στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε», για τη ζωή του και τα στερεότυπα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το ΄χουμε», βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, ο ταλαντούχος ηθοποιός- μουσικός Μέμος Μπεγνής, όπου και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη για τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης, αναφέρθηκε στη ζωή του και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ορισμένες καταστάσεις, αποκάλυψε πως το παιδικό του όνειρο ήταν να είναι ανεξάρτητος, ενώ αναφέρθηκε και σε κριτικές του παρελθόντος, ακόμη και στα στερεότυπα.

Όσα ανέφερε ο Μέμος Μπεγνής για τη ζωή του, τις κριτικές και τα στερεότυπα

Αρχικά λοιπόν ο καλλιτέχνης, απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με τις κριτικές που μπορεί να έχει ασκήσει στο παρελθόν ο ίδιος, λέγοντας, πως δεν έχει μετανιώσει για κάποια από αυτές:

«Δεν έχω μετανιώσει για τις δηλώσεις που κάνω γιατί ξέρω κάθε φορά η δήλωση που κάνω είμαι εγώ, είναι ο αληθινός μου εαυτός κι όχι κάτι άλλο. Δεν μετανιώνει, αλλά έχω πει ότι δε χρειαζόταν να το πω αυτό. Εγώ είμαι πάντα ξεκάθαρος στις σχέσεις μου, οπότε δεν νομίζω ότι δεσμεύω κανέναν. Μια δήλωση μου μπορεί να είχε κόστος επαγγελματικά, αλλά δεν το έχω μάθει ποτέ», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Με αφορμή αυτό μάλιστα, μίλησε για το πέρασμα των χρόνων και στον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει διαμορφώσει το δικό του χαρακτήρα: «Κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνοντας δεν ηρεμούν, μπορεί να γίνουν και χειρότεροι. Πιστεύω ότι εγώ έχει ηρεμήσει μεγαλώνοντας και μπορεί να έχω αλλάξει κάποια πράγματα, ποτέ δεν μένει κάτι ίδιο. Δεν είναι ίδια η ζωή αυτού του ανθρώπου πριν από 15 χρόνια, έχει βιώσει άλλες καταστάσεις και να έχει αλλάξει απόψεις».

Παράλληλα, θυμούμενος τα παιδικά του χρόνια και τις επιθυμίες του, σημείωσε πως σκοπός του, από νεαρή ηλικία ήταν να ανεξαρτητοποιηθεί και να έχει τα δικά του χρήματα, ενώ αυτός ο τρόπος σκέψης τον οδήγησε στο να απαλλαχθεί και να αποφύγει στερεοτυπικές συμπεριφορές: «Κατάφερα να αποφύγω τα στερεότυπα. Εγώ από πολύ μικρός έφυγα από το σπίτι, γιατί ήθελα να μένω μόνος μου, να είμαι ανεξάρτητος, δεν ήθελα να μένω με γονείς», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Στα 18 μου μπήκα ως εθελοντής στο Ναυτικό για να πληρώνομαι, για να είμαι ανεξάρτητος και να μη ζητάω λεφτά από τον μπαμπά και τη μαμά. Το όνειρό μου ήταν να είμαι ανεξάρτητος και να μένω μόνος. Στο Ναυτικό έμεινα για τρία χρόνια. Ο μπαμπάς μου ήταν αξιωματικός και με κατεύθυνε. Ποτέ δε σκέφτηκα να συνεχίσω. Καλλιτέχνης ήμουν πάντα», κατέληξε ο Μέμος Μπεγνής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi4mz29m3vt?integrationId=40599y14juihe6ly}