Η πρωταγωνίστρια του «Grand Hotel» στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», βρέθηκε η «Αλίκη» από το «Grand Hotel», η Καλλιόπη Χάσκα, το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, η οποία και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στις εξελίξεις της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, για το ρόλο τους, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν «πίσω από τις κάμερες», ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει και ορισμένες δυσκολίες του επαγγέλματος.

Όλες οι εξελίξεις του «Grand Hotel»

Αρχικά λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας, υποδέχθηκε την Καλλιόπη Χάσκα στο πλατό, ενώ ευθύς αμέσως την ρώτησε για τα όσα επρόκειτο να συμβούν στα επόμενα επεισόδια. Η ίδια, με τη σειρά της, μίλησε για το ρόλο της και την «Αλίκη», η οποία κυνηγάει τη δικαιοσύνη: «Η αλήθεια είναι πολύ σημαντική για την Αλίκη. Εκπροσωπεί ό,τι είναι καλό. Θα ήθελα να βρει ποιος σκότωσε τον Πέτρο. Ο επειδή βλέπει κάθε μέρα τη σειρά, παθιάζεται, θες τη δικαιοσύνη, το σωστό».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε στα όσα επρόκειτο να έρθουν άμεσα, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων πως το «Grand Hotel», θα προβληθεί εκτάκτως και την Πέμπτη γι’ αυτή την εβδομάδα:

«Το σκοτεινό παρελθόν του Ρήγα είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω η ιστορία θα έρθει προς τα Χριστούγεννα. Ο Άρης είναι ερωτευμένος μαζί μου, φαίνεται να μην το κρύψω. Εγώ θα ήθελα για την Αλίκη, που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, να της έρθουν όμορφα πράγματα στη ζωή της».

«Εγώ θα αντιδράσω χάλια όταν ο Ρήγας θα μου πουλήσει το ξενοδοχείο. Απαίσιος. Ο Ρήγας δεν μας τα λέει καλά», σημείωσε για τις εξελίξεις της σειράς.

Αμέσως μετά, προβλήθηκε στην εκπομπή ένα σύντομο απόσπασμα από τις εξελίξεις, ενώ με αφορμή αυτό η ηθοποιός ανέφερε: «Έχω δει τη συνέχεια, ο Άρης μετά την βλέπει στο όνειρό του και βλέπει ένα άλλο τελείωμα σκηνής. Γιατί..», σε αυτό το σημείο συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας: «Θα φιληθείτε άρα», με την ίδια να απαντά καταφατικά.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Καλλιόπη Χάσκα, αναφέρθηκε και σε ορισμένες δυσκολίες, ή δύσκολες σκηνές, τις οποίες έχει κληθεί να φέρει εις πέρας, ενώ μεταξύ άλλων, σημείωσε πως ότι συμβαίνει, «λήγει» μόλις κλείσουν οι κάμερες:

«Έχω συνηθίσει να με βλέπω στην τηλεόραση. Η πρώτη φορά μόνο είναι δύσκολη. Όταν φιλάς κάποιον με τον οποίο δεν είσαι ερωτευμένος, νομίζω ότι το σημαντικό είναι να αγγιχτούν οι ψυχές. Όταν μπαίνω στη συνθήκη αυτή σκέφτομαι ότι είμαι ένας άλλος άνθρωπος εκείνη την ώρα. Εγώ εκείνη την ώρα θέλω να αισθάνομαι ο ρόλος μου», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Βιώνω αρκετά τα συναισθήματα των ρόλων μου. Όταν τελειώνει η σκηνή είναι σα να μην φιληθήκαμε ποτέ. Αυτό το κάνω και στο θέατρο, εκείνη συμβαίνει ακόμα πιο πολύ. Έχει χρειαστεί να πενθήσω σαν ρόλος, το νιώθω μετά σαν να έχω πενθήσει δικό μου άνθρωπο», κατέληξε η ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhx72e88821?integrationId=40599y14juihe6ly}