Με ανατροπές και νέες προσθήκες έρχεται το αποψινό επεισόδιο «Πόρτο Λεόνε». Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30!

«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Νέα πρόσωπα, καινούργιες ιστορίες, δυνατές εξελίξεις!

Μην χάσετε το νέο επεισόδιο της σειράς «Πόρτο Λεόνε». Απόψε, Τρίτη, 14 Οκτωβρίους στις 22:30!

Δύο νέα πρόσωπα με καινούργιες ιστορίες, έρχονται για να ανατρέψουν τα δεδομένα!

«Πόρτο Λεόνε»: Απόψε στις 22:30

Ποιοι είναι οι δύο άνδρες που εισβάλλουν στη σειρά;

Ορέστης Βούλγαρης (Κυριάκος Σαλής)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρωτότοκος γιος του Ντίνου, από την πρώτη του γυναίκα που πέθανε στην γέννα. Είναι πιο κοντά με τη Γαλήνη, που τον μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και όχι με τον πατέρα του, με τον οποίο βρίσκεται σε συνεχή κόντρα.

Εξαιτίας αυτής της έντονης σχέσης, έχει μπαρκάρει σε καράβι άλλου πλοιοκτήτη. Ανοιχτόκαρδος, γλεντζές, χιουμορίστας, με επιτυχία στις γυναίκες. Λατρεύει την θάλασσα και ζει ουσιαστικά μόνο όταν είναι πάνω στο πλοίο. Ο έρωτας θα του χτυπήσει την πόρτα και θα τον αναγκάσει να ωριμάσει απότομα και να αναθεωρήσει πολλά…

Χρόνης Θαλασσίτης (Σταύρος Σβήγκος)

Ο Χρόνης είναι ένας σεμνός, εργατικός και θρησκευόμενος άντρας, ξυλουργός στο επάγγελμα. Κρυφός θαυμαστής της Λένας, ντρέπεται ο ίδιος να της εκφράσει το ενδιαφέρον του, γιατί φοβάται πως, η κόρη του Βούλγαρη, θα τον απορρίψει. Όταν το όνειρό του φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η χαρά του είναι τεράστια. Θα βασίζεται όμως σε γερά θεμέλια ;

Ορέστης (Κυριάκος Σαλής), ο πρωτότοκος γιος του Ντίνου Βούλγαρη , μόλις επέστρεψε από πολύχρονο μπάρκο στο λιμάνι του Πειραιά. Στο ζαχαροπλαστείο Εκλαίρ, όπου έχει πάει ν’ αγοράσει γλυκά για το σπίτι κάνει μία γνωριμία που θα τον σημαδέψει. Τη νεαρή και όμορφη Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου.

Δείτε το sneak preview:

{https://www.youtube.com/watch?v=zZc5DDwrLrw}

Ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) έχει μεθοδεύσει τη δήθεν τυχαία γνωριμία της κόρης του της Λένας (Χριστίνα Μαθιουλάκη) με τον Χρόνη (Σταύρος Σβήγκος), που είναι ο νέος που έχει επιλέξει για σύζυγό της. Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) δε φαίνεται να επικροτεί αυτό το προξενιό, τόσο σύντομα μετά από αυτό που έχει περάσει η Λένα & αυτό είναι φανερό στο προβληματισμένο βλέμμα της. Ο Χρόνης είναι απογοητευμένος από την έλλειψη ενθουσιασμού της Λένας, ο Ντίνος όμως τον προτρέπει να έρχεται συχνά για να εξελιχθεί άμεσα η γνωριμία τους.

Δείτε το sneak preview:

{https://www.youtube.com/watch?v=lvkUz-H5GdA}

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30

Επεισόδιο 08

Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του. Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν - Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά από τη συνάντησή του με την Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άντρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της.

Ο Γιάμαρης κάνει έρευνα για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο, ενώ ο Καστίλιας του μιλάει για τις υποψίες του για τον Γρηγόρη. Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης. Τέλος, η Άντζελα δέχεται μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της, που μπορεί να φέρει στο φως όλη την αλήθεια.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια