Η συγκινητική τοποθέτηση του Οδυσσέα Σταμούλη για την απώλεια του παιδιού του.

Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης όπου πρωταγωνιστεί ο Οδυσσέας Σταμούλης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», ενώ το απόσπασμα προβλήθηκε μόλις σήμερα, Τρίτη 18 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην χαρά του για το ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο δεν απέκρυψε τη συγκίνησή του και τα έντονα συναισθήματά του, αναφορικά με τον χαμό του γιού του. Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, έχασε το παιδί του πριν από περίπου 2 χρόνια, ενώ ακόμη και σήμερα αποτελεί «πληγή που δεν επουλώνεται…» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσα ανέφερε ο Οδυσσέας Σταμούλης

Στο σήμερα ωστόσο, ο Οδυσσέας Σταμούλης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, εξέφρασε τη χαρά του για την προσωπική του ζωή, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες, παντρεύτηκε την επί δέκα χρόνια σύντροφό του. Αποκάλυψε μάλιστα, πως η τελετή θα είχε γίνει και νωρίτερα, όμως λόγω των όσων συνέβησαν είχαν αναβάλει τις διαδικασίες: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παντρεύτηκα με την αγαπημένη μου, είμαστε μαζί 10 χρόνια. Δεν παντρευτήκαμε τόσα χρόνια, γιατί μας προλάβανε άλλα γεγονότα και το αναβάλαμε», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Συνέβησαν τα αδιανόητα, ούτε μπορώ να τα συζητήσω, ούτε να τα διαπραγματευτώ. Είναι πάνω από αυτά που μπορεί να χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό», ανέφερε μιλώντας για το χαμό του γιου του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, ο ηθοποιός, μίλησε για την στήριξη που δέχτηκε από την σύντροφό του στα όσα βίωσε: «Στηρίχτηκα πάνω στη σύζυγό μου, άλλωστε και το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα. Είχαμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση και το είχαμε τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα εμείς».

Κλείνοντας μάλιστα, εξέφρασε το πόσο δύσκολο είναι να επουλωθούν οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί από το συμβάν: «Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που δεν επουλώνεται. Δεν μπορώ καν να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι που τους δίναμε ονόματα με το παιδάκι μου. Η γυναίκα μου με διαβεβαίωσε πως το παιδί μου ήταν εκεί την ώρα του γάμου μας», κατέληξε ο Οδυσσέας Σταμούλης.

