Ο Διονύσης Σχοινάς στον φακό της εκπομπής «Happy Day».

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, μίλήσε ο Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος και παραχώρησε μερικές ιδιαίτερες δηλώσεις για την φετινή συνεργσία του με την σύζυγό του, Καίτη Γαρμπή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο ερμηνευτής, αποκάλυψε, πως η φετινή σεζόν θα είναι και η τελευταία που το ζευγάρι θα βρεθεί μαζί επί σκηνής.

Όσα δήλωσε ο Διονύσης Σχοινάς για τη συνεργασία του με την Καίτη Γαρμπή

Ο ίδιος λοιπόν, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου για την επαγγελματική του πορεία και τις συνεργασίες του, ενώ ανέφερε -χαμογελαστός -μεταξύ άλλων:

«Δεύτερη χρονιά, μας πήγε καλά πέρυσι, θα το ξαναπάμε και νομίζω τελευταία χρονιά. Και πολύ δουλέψαμε μαζί. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να δουλεύω μαζί με την Καίτη αλλά επειδή πέρυσι ήταν καταπληκτικά, θα το κάνουμε άλλη μια χρονιά».

Με αφορμή τη δήλωσή του μάλιστα, παραδέχτηκε πως οι συνεργασίες με πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι πάντα εύκολες: «Πιο δύσκολο είναι να δουλέψεις με τους δικούς σου ανθρώπους…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Διονύσης Σχοινάς, αναφέρθηκε στον Κώστα Λαϊνά και στο live clubbing, ενώ σχολίασε: «Εμείς με τον Κώστα Λαϊνά το κάναμε δεκαπέντε χρόνια το live clubbing. Και προσπαθούσαμε να ψήσουμε τη Γαρμπή. Άντε ψήσε τώρα τη Γαρμπή να ’ρθει χωρίς ορχήστρα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η Καίτη, γι’ αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω αν θα πάμε άλλη χρονιά», κατέληξε ο τραγουδιστής.

