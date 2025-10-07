Η αποκάλυψη της Klavdia για τη σχέση της!

Μια ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Klavdia αναφορικά με την προσωπική της ζωή, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια, δεν βρίσκεται πλέον σε σχέση με τον Oge!

Πιο συγκεκριμένα, η νεαρή ερμηνεύτρια, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision 2025, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι», όπου εκτός των άλλων παραδέχτηκε πως έχουν πέσει τίτλοι τέλους στη σχέση της.

Όσα αποκάλυψε η Klavdia

Η Klavdia λοιπόν, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι», όπου αναφέρθηκε στη ζωή της τόσο για επαγγελματικά όσο και για τα προσωπικά της θέμα. Το επεισόδιο αναρτήθηκε σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου, όπου, με αφορμή το παιχνίδι της εκπομπής με τις ερωτήσεις, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε φειδωλά στον χωρισμό της, χωρίς να δώσει ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες. Η ίδια, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον πρώην –πλέον- σύντροφό της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Θαυμαζόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Είναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=34eJw7Uhgts}