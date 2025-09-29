Ένα μοναδικό «ταξίδι» γαστρονομίας γεμάτο γεμάτο με γεύσεις, άρωμα θάλασσας και παράδοση: «Piraeus Taste Festival, Sea Food and More»!

Με τον αέρα της θάλασσας, αρώματα φρεσκομαγειρεμένων πιάτων και αμείωτο κέφι, το 4ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά ολοκληρώθηκε, με εντυπωσιακή επιτυχία, αφήνοντας πίσω του γεύσεις, εικόνες και αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Από τις 25 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, η πόλη μετατράπηκε σε σκηνικό γευστικής και πολιτιστικής δημιουργίας. Το εμβληματικό Μικρολίμανο, η πλατεία Κοραή, η Πειραϊκή, η Μαρίνα Ζέας και το Πασαλιμάνι, φιλοξένησαν δεκάδες εκδηλώσεις, από live cooking shows και κινηματογραφικές βραδιές, μέχρι διεθνείς γαστρονομικές συναντήσεις, παιδικά εργαστήρια και μεγάλα παραδοσιακά γλέντια, με φόντο το κύμα.

Με τη συμμετοχή βραβευμένων σεφ και καταξιωμένων μάστερ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διεθνών αποστολών και τοπικών παραγωγών, το «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, Sea Food and More», που έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη, εφέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αναδεικνύοντας τον Πειραιά ως σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομική σκηνή, ενώ παράλληλα προέβαλε την τοπική ταυτότητα, τον πολιτιστικό πλούτο και την εξωστρέφεια του μεγάλου λιμανιού.

«TASTE OF PIRAEUS»

Λαμπερή έναρξη στο Μικρολίμανο

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, το Μικρολίμανο, άνοιξε την αυλαία του το φεστιβάλ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με μια βραδιά υψηλής αισθητικής και εξαιρετικών γεύσεων, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή, της Προέδρου του ΕΟΤ Αγγελικής Βαρελά, της Αντιδημάρχου Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνας Ζαρακέλη, εκπροσώπων φορέων της πόλης, επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου και πλήθος κόσμου.

Το κοινό απόλαυσε μοναδικά live cooking shows, ενώ ο βραβευμένος με 2 αστέρια Michelin chef και 1 πράσινο αστέρι Michelin για την βιωσιμότητα Θάνος Φέσκος μάγεψε με τις δημιουργίες του, που παντρεύουν την ελληνική παράδοση με τη γαστρονομική καινοτομία.

Η ατμόσφαιρα ντύθηκε μουσικά από το κουαρτέτο εγχόρδων Enchord String Quartet, προσφέροντας ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό άγγιγμα στη γαστρονομική εμπειρία.

«ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ»

Δύο βραδιές γευστικής απόλαυσης και κινηματογραφικής μαγείας ζωντάνεψαν στην πλατεία Κοραή, την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με live cooking shows και γευστική δοκιμή με έμπνευση από την ιταλική κουζίνα από τον καταξιωμένο chef Αλέξανδρο Παπανδρέου, καθώς και live cooking show και γευστική δοκιμή με δημιουργίες υψηλής ζαχαροπλαστικής από τον pastry chef Χρήστο Βέργαδο. Τις υπέροχες γευστικές απολαύσεις συνόδεψαν οι υπαίθριες προβολές αγαπημένων ταινιών, όπως Eat, Pray, Love και Kung Fu Panda 4.

«ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Ένα ταξίδι στην πολυπολιτισμική κουζίνα

Μια πολυεθνική γιορτή γεύσεων φιλοξένησε, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή με συμμετοχές από Βιετνάμ, Ινδονησία, Καζακστάν, Κίνα, Παναμά και Ρουμανία & Γεωργία σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πρεσβείες και τον ομιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

Chefs από τις συμμετέχουσες χώρες μαγείρεψαν ζωντανά παραδοσιακά πιάτα, «γεμίζοντας» τον αέρα με εξωτικά αρώματα και γεύσεις. Παράλληλα, μουσικά και χορευτικά δρώμενα με καλλιτέχνες ντυμένους με εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές μάγεψαν το κοινό, μεταφέροντάς το σε μακρινούς τόπους μέσα από ρυθμούς και εικόνες.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία, όπου οι γεύσεις έγιναν γέφυρα επικοινωνίας και οι ήχοι, ο χορός και η παράδοση ένωσαν ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά πλαισίωσε μουσικά την εκδήλωση.

Την ίδια ημέρα, όσοι βρέθηκαν στο Pop-Up American Space στο Στάδιο Καραϊσκάκη έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία, σε μια γιορτή για τον αμερικανικό αθλητισμό και πολιτισμό! Παρακολουθώντας αγώνες NFL, δοκίμασαν αυθεντικά αμερικανικά σνακ και συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΟΥ»

Το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στην Πειραϊκή

Ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι, με τη συμμετοχή χιλιάδων Πειραιωτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε στον γραφικό Όρμο της Αφροδίτης, στην Πειραϊκή στο πλαίσιο της «Γιορτής του Σπάρου», το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Με φόντο τη θάλασσα και τη φθινοπωρινή αύρα, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν ψητούς σπάρους στα κάρβουνα, παραδοσιακούς μεζέδες, άφθονο κρασί και ζωντανή μουσική. Ο Ματθαίος Γιαννούλης και η Μαρία Νομικού ανέλαβαν να ξεσηκώσουν το κοινό με νησιώτικα τραγούδια, κρατώντας αμείωτο το κέφι μέχρι αργά το βράδυ.

Η εκδήλωση, που αναβίωσε την παλιά γιορτή των ψαράδων, πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο Άγιος Νικόλαος» και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Ομίλου «Δωδώνη».

«KIDS COOKING PARTY»

Η νέα γενιά στα… μαγειρέματα!

Η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη στους μικρούς πρωταγωνιστές. Η πλατεία Κοραή γέμισε χρώματα, χαμόγελα και αρώματα, καθώς μετατράπηκε σε έναν πολύχρωμο, γευστικό παιδότοπο, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φορέσουν ποδιές, να πιάσουν κουτάλες και να ανακαλύψουν τη μαγεία της μαγειρικής. Ο καταξιωμένος chef Χρήστος Μοίρας καθοδήγησε τους μικρούς μάγειρες σε ένα μαγειρικό ταξίδι γεμάτο φαντασία, δημιουργικότητα και νοστιμιά, σε ένα περιβάλλον φτιαγμένο για παιχνίδι, εκπαίδευση και διασκέδαση. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από διαδραστικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς, εκπλήξεις και δώρα, ενώ μέσα από βιωματικό παιχνίδι μεταδόθηκαν στα παιδιά πολύτιμα μηνύματα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στο πνεύμα του «Zero Food Waste».

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ»

Η παράδοση της Κρήτης στην πλατεία Παπανικολή

Με τη γνήσια «Γιορτή της Τσικουδιάς», που στήθηκε στην πλατεία Παπανικολή, στη Μαρίνα Ζέας, ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το 4ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά.

Ήταν μια γιορτή γεμάτη αρώματα, γεύσεις και μουσικές της Μεγαλονήσου, με παραδοσιακή απόσταξη ρακής επί τόπου, μέσα από τα χαρακτηριστικά ρακοκάζανα. Πλήθος κόσμου πλημμύρισε την πλατεία και χόρεψε υπό τους ήχους της λύρας του σπουδαίου Μανώλη Κονταρού, σ’ ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι που ένωσε

Πειραιώτες και επισκέπτες σε μια ζωντανή γιορτή πολιτισμού.

Άφθονη τσικουδιά, δωρεάν μεζέδες και παραδοσιακά κρητικά εδέσματα που μαγειρεύτηκαν επιτόπου, προσφέρθηκαν σε όλους, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας και γευστικής απόλαυσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά και της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Το Piraeus Taste Festival δεν είναι απλώς μια γιορτή γαστρονομίας. Είναι μια γιορτή της πόλης, των ανθρώπων της, της θάλασσας, της παράδοσης και της δημιουργικότητας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά καταφέραμε να διοργανώσουμε ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και αγαπιέται ολοένα και περισσότερο από τον κόσμο, αποτελώντας έναν σημαντικό θεσμό για την πόλη. Για τέσσερις ημέρες, ο Πειραιάς έφερε κοντά διαφορετικές κουζίνες, ανθρώπους και κουλτούρες και ανέδειξε τη μοναδική του ταυτότητα ως θαλασσινή, αυθεντική και πολυδιάστατη πόλη. Έλληνες και διεθνείς σεφ, τοπικοί παραγωγοί, φορείς, πρεσβείες και πολιτιστικοί σύλλογοι συνεργάστηκαν και προσέφεραν στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και γαστρονομίας.

Από τις παραδοσιακές γιορτές και τα νησιώτικα γλέντια μέχρι τα βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και τις διεθνείς κουζίνες αποδείξαμε ότι ο Πειραιάς μπορεί να φιλοξενεί ποιοτικές, πολυεπίπεδες και καινοτόμες δράσεις, ανοιχτές σε όλους. Η συμμετοχή του κόσμου και οι εξαιρετικές εντυπώσεις που αποκόμισαν οι επισκέπτες μας, αποδεικνύουν ότι η πόλη μας κερδίζει συνεχώς έδαφος ως προορισμός πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού.

Σημαντική παράμετρος είναι ότι το Φεστιβάλ χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω της ΟΧΕ Πειραιά, οπότε είναι μια μεγάλη δράση εξωστρέφειας, η οποία δεν επιβάρυνε καθόλου τα ταμεία του Δήμου Πειραιά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στον δήμο, τους συμμετέχοντες, τους υποστηρικτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Συνεχίζουμε δυναμικά με στόχο ο Πειραιάς να παραμείνει στο προσκήνιο, ως μια πόλη που παράγει πολιτισμό, τιμά την ιστορία της και επενδύει στο μέλλον της με εξωστρέφεια, δημιουργικότητα και όραμα».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, επεσήμανε:

«Το Piraeus Taste Festival είναι μια γιορτή που αντικατοπτρίζει με τον πιο όμορφο και δημιουργικό τρόπο το όραμά μας για έναν Πειραιά εξωστρεφή, ζωντανό και φιλόξενο. Φέτος, ο Δήμος Πειραιά κατάφερε να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες, γαστρονομικές παραδόσεις και πολιτισμικές επιρροές, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα, την ιστορία και τη μοναδική γαστρονομική ταυτότητα της πόλης μας. Με δράσεις σε εμβληματικά σημεία του Πειραιά προσφέραμε στους επισκέπτες μας – από την Ελλάδα και το εξωτερικό – μια μοναδική εμπειρία πολιτιστικού τουρισμού. Η πολυπολιτισμική κουζίνα, οι διεθνείς συνεργασίες με πρεσβείες, οι συμμετοχές βραβευμένων σεφ και η ενεργή παρουσία της τοπικής κοινωνίας, συνέθεσαν μια διοργάνωση υψηλής ποιότητας που ενισχύει το τουριστικό προφίλ του Πειραιά.

Το φεστιβάλ αυτό εξελίσσεται πλέον σε πυλώνα εξωστρεφούς πολιτιστικής και τουριστικής πολιτικής για την πόλη. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της γαστρονομίας ως εργαλείου προβολής, ως γέφυρας επικοινωνίας και ως μέσου βιωματικής σύνδεσης των επισκεπτών με τον τόπο μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες, στους τοπικούς παραγωγούς, στους πολιτιστικούς φορείς, στους διεθνείς μας συνεργάτες, στις επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν, στους χορηγούς επικοινωνίας και φυσικά στους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες που αγκαλιάζουν το Piraeus Taste Festival κάθε χρόνο με ενθουσιασμό. Ο Πειραιάς ανοίγεται στον κόσμο και είναι πιο έτοιμος από ποτέ να αναδειχθεί σε δυναμικό προορισμό πολιτισμού, γεύσης και εμπειρίας».

*Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, φιλοξενείται στο Πασαλιμάνι η έκθεση γαστρονομικών προϊόντων, «Piraeus Taste Fair», προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, delicatessen και gourmet προτάσεις & ελληνικά superfoods και καινοτόμες προτάσεις διατροφής.(Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 22:00).

Το 4ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, Sea Food and More» διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά. Όλες οι εκδηλώσεις ήταν δωρεάν.