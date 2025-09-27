Καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Πρεμιέρα έκανε απόψε το «The Voice of Greece», το πολύ αγαπημένο μουσικό talent show, που επιστρέφει για 11η χρονιά!

Στη σκηνή εμφανίστηκε πρώτη η Κλαυδία, η οποία καθήλωσε το κοινό με την εκπληκτική ερμηνεία του τραγουδιού της Eurovision.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή τραγουδίστρια είχε αναδειχθεί μέσα από το ίδιο το show.

Δείτε την ερμηνεία της επί σκηνής:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3sr8iz32qp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγο νωρίτερα, η Κλαυδία αιφνιδίασε τους κριτές, τραγουδώντας το «Roxanne», ώστε να δει αν θα γυρίσουν οι κριτές.

Φυσικά, για ακόμα μια φορά, όλοι οι κριτές γύρισαν!

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3skph8f9lt?integrationId=40599y14juihe6ly}