Πρεμιέρα έχει απόψε το «The Voice of Greece», το πολύ αγαπημένο μουσικό talent show, που επιστρέφει για 11η χρονιά!

Απόψε, στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, η εκπομπή θα υποδεχτεί την Κλαυδία,– τη νεαρή τραγουδίστρια που καθήλωσε φέτος την Ευρώπη στην Eurovision 2025 και είχε αναδειχθεί μέσα από το ίδιο το show.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνει ξανά την παρουσίαση, ενώ οι τέσσερις coaches Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου επιστρέφουν στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες, έτοιμοι να διεκδικήσουν ταλέντα και να χαρίσουν απρόβλεπτες στιγμές.

Οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή με ερμηνείες που σκοπό έχουν να γυρίσουν τις καρέκλες και να βάλουν «φωτιά» στον ανταγωνισμό, αποσπώντας το πολυπόθητο «ναι» από τους coaches.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3nkfolkvax?integrationId=40599y14juihe6ly}