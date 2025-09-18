Όσα αποκάλυψε ο γιος της ηθοποιού για την κατάσταση της υγείας της.

Η γνωστή ηθοποιός του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου, Μέλπω Ζαρόκωστα, δίνει τη δική της μάχη με την υγεία της, που τον τελευταίο καιρό μοιάζει να είναι αρκετά επιβαρημένη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά μέσω της εκπομπή του MEGA, Buongiorno, η ηθοποιός, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση.

Η μάχη που δίνει η ηθοποιός με την υγεία της

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της εκπομπής, που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Μέλπω Ζαρόκωστα, αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της, τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά το πάγκρεας.

Ο γιος της λοιπόν Αλέξανδρος Παγουλάτος, δήλωσε αρχικά: Είναι ενδοσκοπική η επέμβαση που πρέπει να κάνει. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών θα ανακουφίσει όλα τα προβλήματα που είχε το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες. Δυστυχώς αναγκάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Έπρεπε να έχει κάνει αυτήν την επέμβαση από τον Αύγουστο και θα είχε γλιτώσει κάποια ταλαιπωρία. Είναι αρκετά ληθαργική τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι όσο ζωηρή ήταν στο γηροκομείο, αλλά πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός».

«Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε τη ζωή ενός ανθρώπου, που όσο πάει θα διασσωληνώνεται. Όσο ζήσει κι αν ζήσει, τουλάχιστον να μην υποφέρει», κατέληξε ο γιος της ηθοποιού.

