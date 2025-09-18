Ο Σωτήρης Τσαφούλιας στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, ο σκηνοθέτης, Σωτήρης Τσαφούλιας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε στους δύο οικοδεσπότες μια ξεχωριστή συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αναφέρθηκε στην επικαιρότητα, τους καλλιτέχνες αλλά και τις αρνητικές κριτικές προς αυτούς, ενώ μάλιστα έφερε ως παράδειγμα και μια προσωπική του εμπειρία.

Όσα δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στο «Στούντιο 4»

Μεταξύ άλλων λοιπόν, οι τρεις συνομιλητές, εστίασαν στο ενδεχόμενο κάποιας κακής κριτικής, ενώ ο Σωτήρης Τσαφούλιας, έθεσε και την προσωπική του άποψη αναφορικά με τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένας καλλιτέχνης.

Στην πορεία της συζήτησης λοιπόν, αναφέρθηκαν στο γεγονός πως έχουν υπάρξει στο παρελθόν σπουδαίοι σκηνοθέτες με αρνητικό προσωπικό πρόσημο. Έτσι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, τοποθετήθηκε λέγοντας: «Γι’ αυτό το κομμάτι, έχω δεχτεί μεγάλο αρνητισμό, όταν είπα ότι δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης αν δεν είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Σ’ αυτό εμμένω. Για παράδειγμα αν ο Πικάσο ήταν κακοποιητής, για εμένα ήταν ένας σπουδαίος ζωγράφος. Όχι καλλιτέχνης».

«Για εμένα η καλλιτεχνία, είναι το πώς μεταβολίζεις τα σκοτάδια σου και τα δίνεις πίσω σαν φως. Όταν πετάω πάνω σου το σκοτάδι μου σαν βία, αυτό δεν έχει καμία καλλιτεχνία μέσα. Ούτε καλή – ούτε τέχνη, που η τέχνη είναι μόνο καλή».

Σε δεύτερο χρόνο, απαντώντας στο ερώτημα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου για το τι συμβαίνει με το καλλιτέχνημα που προκύπτει ακόμη και από έναν άνθρωπο που δεν είναι «καλός», ο σκηνοθέτης απάντησε: «Ποιον αφορά όταν έχει κακοποιηθεί ένας άνθρωπος;»

«Αυτό είναι η άποψή μου. Το κάθε πράγμα πρέπει να το τοποθετείς και να το κρίνεις στο χρονικό πλαίσιο που συνέβη. Δεν μπορείς με τα δεδομένα του 2025, να κρίνεις τους καλλιτέχνες ή τους οικογενειάρχες τις δεκαετίες του ’20, ’30, ’40 ή του ’50. Ούτε και σε καμία περίπτωση να απαγορεύεις αυτά που είχαν βγει τότε. Που εμείς πλέον το κάνουμε».

«Πρέπει να υπάρχουν αυτά που είχαν συμβεί για να ξέρουμε τι δεν πρέπει να επαναληφθεί», δήλωσε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στο ότι η τέχνη και τα δημιουργήματα του παρελθόντος δεν πρέπει να αλλοιώνονται: «Λαός ή άνθρωπος που ξεχνάει το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

