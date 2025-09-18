Η τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Το πρωί της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας, υποδέχθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», μέσω διαδικτυακής σύνδεσης την δικηγόρο του Πέτρου Φιλιππίδη, Κική Πακιρτζίδου, με την οποία αναφέρθηκαν στον ηθοποιό.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο παρουσιαστής- δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης, τον κατηγορεί σε κοινούς γνωστούς τους. Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα έλαβαν χώρα ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Τι δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας;

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τη συζήτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχω κατηγορηθεί από όλα τα μέρη ότι παίρνω τη μεριά του άλλου. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Δεν πήρα τη μεριά κανενός. Αν παίρνω μία μεριά πάντα, είναι τη μεριά του ανθρώπου που έχει υποστεί βία από κάποιον άλλον. Εγώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχω κάνει παρέα και θα μπορούσα να βγαίνω και να λέω το ένα και το άλλο. Έχω κάνει παρέα και δεν το παίρνω πίσω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους κ*λοτούμπας και να πω ότι δεν έκανα παρέα», είπε αρχικά.

Και συνέχισε «Μου έλεγαν όλοι να σβήσω τη φωτογραφία από την πρεμιέρα που έχω στο Instagram μου. Έλεγα γιατί; Αφού είναι η ζωή μου. Είχα πάει στην πρεμιέρα. Ούτε τώρα που είναι ένοχος την έχω σβήσει. Δεν μου μιλάει λοιπόν κανένας δικηγόρος της άλλης πλευράς, γιατί θεωρούν ότι έχω υποστηρίξει τον Πέτρο Φιλιππίδη».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο αποκάλυψε: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς, ότι με κατηγορεί ότι υποστηρίζω τα θύματα. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Οφείλω ως Έλληνας πολίτης, να σεβαστώ τη δικαιοσύνη που λέει ότι τα έκανε αυτά ο Πέτρος Φιλιππίδης».

