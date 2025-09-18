Στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε η ηθοποιός Γιολάντα Καλογεροπούλου για τον Σταύρο Σβήγκο και την κόρη της.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου, μίλησε στον φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε», όπου και παραχώρησε μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στην προσωπική της σχέση με τον Σταύρο Σβήγκο, ενώ παράλληλα, αποκάλυψε τους παράγοντες που την οδήγησαν στην απόφαση να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που βγήκε στον αέρα του ΣΚΑΙ, σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η ηθοποιός, εμφανίστηκε χαμογελαστή και πρόθυμη να απαντήσει στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου για την προσωπική της ζωή.

Γιολάντα Καλογεροπούλου: Ο Σταύρος Σσβήγκος και το παιδί της

Αρχικά λοιπόν, οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στους λόγους για τον οποίο η Γιολάντα Καλογεροπούλου, οδηγήθηκε στην απόφαση να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την τελευταία φορά που χώρισα, γιατί ήταν και μακροχρόνιες οι σχέσεις μου, είπα «Τέλεια, τώρα πραγματικά είμαι ώριμη, έχω ένα παιδί, είμαι έτοιμη, πανέτοιμη, να μείνω μόνη μου», αυτό διήρκησε τρεις μέρες», κατέληξε γελώντας.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα δεν δίστασε να αποκαλύψει και το γιατί: «Βρέθηκε στο δρόμο μου ο Σταύρος, που τον ήξερα και πριν αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Από την πρώτη μέρα απλά «κολλήσαμε». Σκέφτηκα εννοείται ότι έλεγα ότι θα μείνω μόνη μου, δηλαδή πώς βρέθηκες εσύ τώρα πάλι μπροστά μου», είπε με χιούμορ.

Και συνέχισε: «Πάλι κάποιος βρέθηκε, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Πολύ πιο ώριμο και πιο συνειδητό».

Αναφορικά με τον προηγούμενο χωρισμό της ηθοποιού, η δημοσιογράφος, ρώτησε για το αν τον θεωρούσε πιο ώριμη απόφαση, λόγω του ότι υπήρχε και το παιδί πλέον. Σε αυτό το σημείο η Γιολάντα Καλογεροπούλου, απάντησε ως εξής: «Σίγουρα. Αλλά όσε φορές και να το είχα σκεφτεί, μετά έλεγα δηλαδή «χωρίζεις, αποφασίζεις εσύ ότι το παιδί, δεν θα μεγαλώσει στο ίδιο σπίτι με τον μπαμπά του και τη μαμά του, εσύ είσαι υπεύθυνη γι’ αυτό». Δηλαδή το σκεφτόμουν και δεν μπορούσα να αναπνεύσω», δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Μέχρι που τα γεγονότα και τα δεδομένα, με έφεραν στην απόφαση να πω «θα το κάνω, πάμε».

Τέλος, για τις προσωπικές της σχέσεις δήλωσε πως ποτέ δεν είχε συζητήσει με κάποιον ότι «πάμε να είμαστε μαζί», όπως δήλωσε αλλά προέκυπτε: «Δεν ένοιωσα ποτέ την ανάγκη να πω στον άλλον, «τι έχουμε τώρα;». Μου φαίνεται λίγο απελπισμένο αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcw097oye19l?integrationId=40599y14juihe6ly}