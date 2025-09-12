Games
Πέτρος Ιακωβίδης για Ρία Ελληνίδου: «Έχει τρομερή εξέλιξη…» (Βίντεο)

Πέτρος Ιακωβίδης για Ρία Ελληνίδου: «Έχει τρομερή εξέλιξη…» (Βίντεο) Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @petros_iakovidis
Η απολαυστική συνέντευξη του Πέτρου Ιακωβίδη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ.

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε ο τραγουδιστής, Πέτρος Ιακωβίδης, στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε» και στον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο συνεχώς εξελισσόμενος τραγουδιστής, Πέτρος Ιακωβίδης, μίλησε μεταξύ άλλων για την καλλιτεχνική του πορεία, την ιστορία πίσω από το επιτυχία του «Καπνογόνα», ενώ αναφέρθηκε στην Νατάσα Θεοδωρίδου, το Νίκο Οικονομόπουλο και την Ρία Ελληνίδου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο ερμηνευτής, δήλωσε πως το τραγούδι του «Καπνογόνο», ήταν αποτέλεσμα δύο διαφορετικών ιδεών:

«Απλά έτυχε μια μέρα που έγραφα το τραγούδι είχα γράψει το τραγούδι το κουπλέ και τη γέφυρα, αλλά δεν μου έβγαινε το ρεφρέν και παίρνω τη Βίκυ τηλέφωνο και της λέω: «έχω μια ιδέα έχω κολλήσει». Και μου: «απάντησε «θες να κάνουμε ένα άλλο πρώτα που έχω γράψει για εσένα». Το τραγούδι έλεγε «θ’ ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή να μοιάζει με αγώνα που παίζει η Εθνική» και της λέω: «Δεν παίρνουμε αυτό να το βάλουμε στο δικό μου, που είναι ερωτικός» και μου λέει: «θ’ ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή να μοιάζει με αγώνα να μοιάζει με γιορτή», εκμυστηρεύτηκε ο ερμηνευτής μιλώντας για την ιστορία πίσω από το κομμάτι.

Σε δεύτερο χρόνο, αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του πορεία και τις συνεργασίες του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν σε παραδέχονται ονόματα όπως η Θεοδωρίδου και ο Αργυρός και σε βγάζουν μπροστά, αυτόματα και ο κόσμος… Είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν συναντήθηκα πρώτη φορά με τη Νατάσα και μου είπε θα είσαι μαζί μου στην αφίσα έξω, δεν το πίστευα. Ήμουν ένα παιδί από την Καβάλα και άκουγα στο αμάξι τραγούδια της».

Ενώ για τον Νίκο Οικονομόπουλο ανέφερε: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι άντρας στις συνεργασίες του, κύριος, αυστηρός αλλά εκεί που πρέπει. Αυτό που είναι θα στο πει».

Σε άλλο σημείο μάλιστα σημείωσε πως: «Ο Παντελής Παντελίδης ήταν κάτι μοναδικό».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πέτρος Ιακωβίδης, αναφέρθηκε στην Ρία Ελληνίδου, σημειώνοντας: «Η Ρία Ελληνίδου αξίζει πολλά. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα έχει τρομερή εξέλιξη και άνοδο. Δεν είναι τυχαίο τίποτα!»

