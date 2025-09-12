Πέτρος Κουσουλός: Οι δηλώσεις του για τον ΑΝΤ1 και το Γιώργο Λιάγκα

Ο Πέτρος Κουσουλός στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε»!

Μια σύντομη αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Πέτρος Κουσουλός, στον δημοσιογράφο της εκπομπής «Το ΄χουμε», που προβλήθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις του Χάρη Λεπιδάκη, μίλησε για το νέο ξεκίνημα, τις νέες συνεργασίες, τον ΑΝΤ1 και το ΟΡΕΝ, καθώς επίσης και για τον Γιώργο Λιάγκα.

Όσα δήλωσε ο Πέτρος Κουσουλός

Αρχικά λοιπόν, ο Πέτρος Κουσουλός, ευχήθηκε καλή σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλή σεζόν σε όλους μας, να έχουμε μια καλή τηλεοπτική χρονιά, με καλές ειδήσεις. Τι άλλο;»

Ταυτόχρονα, ο ίδιος, μίλησε για τις νέες συνεργασίες και την απόφασή του να φύγει από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ και να αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1, ενώ μάλιστα προχώρησε και σε ορισμένες διευκρινήσεις αναφορικά με τους δύο σταθμούς και την απόφασή του ν’ αλλάξει τηλεοπτική στέγη: «Νέες ευθύνες, νέα αερχή, είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί έχουμε νιώσει μια τεράστια αγκαλιά απ’ όλη την ομάδα του ΑΝΤ1», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχει αυτή η καλή αγωνία, η καλή προσμονή για το προϊόν που επρόκειτο να πράξουμε. Είμαστε σε νέα ώρα, 13:30 πλέον, αλλά νομίζω θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε».

Αναφορικά με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, δήλωσε: «Ο σταθμός έχει δώσει όλη την ελευθερία και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Σε δεύτερο χρόνο, ο δημοσιογράφος, ρώτησε τον Πέτρο Κουσουλό, για την απόφασή του να μεταφερθεί από τον ΟΡΕΝ στον ΑΝΤ1, ενώ ο ίδιος διευκρίνισε πως ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση που κλίθηκε να πάρει: «Ήταν δύσκολη απόφαση να φύγω από τον ΟΡΕΝ, γιατί υπήρξαν και συναισθηματικοί λόγοι όπως καταλαβαίνεις. Από την άλλη όμως, εγώ είμαι άνθρωπος που όταν δεσμεύομαι κάπου, θέλω να τηρώ τον λόγο μου».

Παράλληλα, μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και αναφορικά με το οικονομικό κομμάτι, λέγοντας πως δεν ήταν αυτό που τον έκανε να πάρει αυτή την απόφαση: «Για να το αποσαφηνίσω, θέλω να πω ότι το οικονομικό, δεν έπαιξε ρόλο για εμένα. Ο ΑΝΤ1, με είχε προσεγγίσει από πολύ νωρίς. Τα στελέχη του με αγκάλιασαν. Είδα ότι ήταν μια τιμητική πρόταση για εμένα αυτή, γιατί επανέρχεται και η μεσημεριανή ζώνη στον ΑΝΤ1, μετά από χρόνια. Το ΟΡΕΝ, επανήλθε με μια αντιπρόταση, η οποία ενδεχομένως να ήταν οικονομικά καλύτερη, αλλά έχω μάθει να πορεύομαι, βλέποντας την μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση των δύο αντρών, ο δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό και ιδιαίτερα ως προς τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ ο Πέτρος Κουσουλός, έκανε ορισμένες διευκρινίσεις: «Είναι υγιής ανταγωνισμός. Έτσι και αλλιώς εμείς προσεγγίζουμε τα θέματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, όσον αφορά τον ανταγωνισμό».

Δείτε το βίντεο: