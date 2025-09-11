Games
Λένα Διβάνη: Συγκινεί η συγγραφέας με την εξομολόγηση για τη μητέρα της

Λένα Διβάνη: Συγκινεί η συγγραφέας με την εξομολόγηση για τη μητέρα της Φωτογραφία: Glomex/ ΕΡΤ1
Συγκίνηση και έντονα συναισθήματα έφερε η συγγραφέας Λένα Διβάνη στο πλατό του «Πρωίαν σε είδον».

Στο «Πρωίαν σε είδον», βρέθηκε καλεσμένη η συγγραφέας, Λένα Διβάνη, η οποία προχώρησε σε μια βαθιά εξομολόγηση και μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους οικοδεσπότες της εκπομπής, Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Λένα Διβάνη, βρέθηκε σήμερα το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, στον καναπέ του «Πρωίαν σε είδον», όπου και αναφέρθηκε στη δύσκολη και χρόνια μάχη που δίνει η μητέρα της με το Αλτσχάιμερ, περιγράφοντας ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που η ίδια έχει βιώσει λόγω αυτού του γεγονότος.

Παράλληλα μάλιστα, η ίδια, αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους δεν έκανε ποτέ παιδιά.

Με συγκίνηση μιλάει η συγγραφέας Λένα Διβάνη για τη μητέρα της

Αρχικά λοιπόν η Λένα Διβάνη, μιλώντας για τη μητέρα της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια το Αλτσχάιμερ, είναι σαν να ζεις τον θάνατο. Είναι ζωντανός θάνατος, βλέπεις έναν άνθρωπο να αποχωρεί, σαν να φεύγει η ψυχή του και να μένει απλώς ένα κουφάρι που περπατάει».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μέσω της συζήτησης που προέκυψε, η συγγραφέας, μετέφερε την πεποίθησή της αναφορικά με το γεγονός πως κάθε άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του, ενώ συνέκρινε την μη γνώση με τα όσα βιώνει πλέον η μητέρα της: «Η μαμά μου ξέχασε την ιστορία της και τι ήταν ένα κύμβαλο αλαλάζον! Ήταν ένα τίποτα, η κακομοίρα… Ο άνθρωπος που δεν ξέρει την ιστορία της χώρας του είναι αυτό, του λένε ό,τι θέλουν, πηγαίνει με το κύμα. Γι’ αυτό πρέπει να διαβάζουμε ιστορία. Είμαστε η ιστορία μας».

Αναφερόμενη ωστόσο στη μητρότητα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην αποκτήσει ποτέ δικά της παιδιά, καθώς ταξίδευε συχνά, είπε χαρακτηριστικά: «Έχω διδάξει παιδιά, αλλά δεν θα ήθελα να έχω παιδιά γιατί δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Καλή μητέρα με βαλίτσες στο χέρι έχετε δει; Πρέπει να έχουμε το γνώθι σαυτόν, δεν είμαστε καλοί όλοι σε όλα».

Καθώς λοιπόν τοποθετήθηκε στο εν λόγω ζήτημα η συγγραφέας, δήλωσε την άποψή της, αναφορικά με το γεγονός πως κάθε άνθρωπος θα πρέπει να ελέγχεται πριν γίνει γονέας: «Οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχονται πριν γίνουν γονείς, με ένα ψυχολογικό τεστ. Μα, βλέπετε εδώ τα σκοτώνουν, τα κακοποιούν… Κι όταν παρεμβαίνω στον δρόμο μου λένε κοίτα τη δουλειά σου. Στην Ελλάδα πιστεύουν πως τα παιδιά είναι αποκλειστικά υπόθεση των γονιών τους. Κι όμως, είναι υπόθεση όλων μας».

