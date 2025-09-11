Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου μιλούν για τη δυναμική της σχέσης τους

Καλεσμένοι στο «Στούντιο 4» βρέθηκαν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου όπου παραχώρησαν μια ξεχωριστή συνέντευξη.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου, βρέθηκαν στον καναπέ του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, όπου μιλώντας με τους οικοδεσπότες τους, τους παραχώρησαν μια απολαυστική και διαφορετική συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη δυναμική της σχέσης τους, τα πάθη και τις επιθυμίες των ανθρώπων σε μια συνέντευξη όπου ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον!

Αιμίλιος Χειλάκης και Αθηνά Μαξίμου- στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Μιλώντας λοιπόν στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι δύο τους, παραδέχτηκαν πως κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, υπάρχουν συγκρούσεις, ενώ δεν δίστασαν να αναφερθούν και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την κριτική που υπάρχει.

«Τα προβλήματα τα μεγάλα και τα πολύ απλά τα καθημερινά, σκοπός είναι να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις μαζί ή να μην τα διογκώνεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Χειλάκης, αναφερόμενος στις ανθρώπινες σχέσεις.

Αρχικά λοιπόν, ο σπουδαίος ηθοποιός σημείωσε χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ του:

«Στη δουλειά είναι πολύ δυνατές οι συγκρούσεις μας, διαφωνούμε συνέχεια δημιουργικά. Κάποιος απ’ έξω θα μπορούσε να πει «αυτοί θα τσακωθούν, θα χωρίσουν το βράδυ». Δεν είναι έτσι – μας νοιάζει το αποτέλεσμα της δουλειάς».

Στην πορεία λοιπόν, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, ρώτησε το ζευγάρι αναφορικά με το τι είναι αυτό που πιστεύουν ότι αγαπάνε ο ένας στον άλλον: «Αγαπάς αυτό που έχεις ανάγκη να σου συμβεί».

Αντίστοιχα, όταν ο λόγος δόθηκε στην Αθηνά Μαξίμου, η ίδια απάντησε στο τι είναι αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει στον σύντροφό της, λέγοντας: «Αυτό που αγαπάω στον Αιμίλιο είναι ότι μου δίνεται ο χώρος να γίνομαι καλύτερη χωρίς να γίνεται με το ζόρι. Εκείνος μου δημιουργεί το έδαφος να συμβεί. Κατά τα άλλα, έχω να πω πολλά: πόσο στοχοπροσηλωμένος είναι, πόσο αθώος – είναι ένα πολύ τρυφερό παιδί».

«Ήμουν ένα συνεσταλμένο παιδί. Καμιά φορά η διακριτικότητά μου και η συστολή μπορεί να κάνουν κάποιον να με χαρακτηρίσει αγενή ή σνομπ, που δεν είμαι καθόλου. Έχω μάθει να δημιουργώ τον δικό μου χώρο και να μην ενοχλώ τον άλλον».

Ειδικότερα λοιπόν, αναφερόμενοι στις σχέσεις η Αθηνά Μαξίμου δήλωσε: «Το σημαντικό είναι να σέβεσαι την διαφορετικότητα. Δεν κάνεις μια σχέση για να τον κάνεις – σε εισαγωγικά- σαν τα μούτρα σου. Ασυνείδητα το προσπαθούμε και συνειδητά κάποιοι άνθρωποι. Αλλά το καθημερινό μέλημα είναι ότι δεν θέλω ο άλλος να γίνει εγώ».