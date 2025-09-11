Μιχάλης Κεφαλογιάννης: «Με ιντριγκάρουν τα νέα ξεκινήματα…»

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, μιλάει για τα νέα ξεκινήματα και τις καινούργιες συνεργασίες!

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, έδωσε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Το ΄χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, μιλάει για την νέα του επαγγελματική συνεργασίας, αλλά και για τον τρόπο που σκέφτεται και δρα στη ζωή του.

Όσα δήλωσε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν επιβεβαιωθεί τις τελευταίες ημέρες, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, αναμένεται να ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, διατηρώντας ωστόσο το ύφος της εκπομπής που διατηρούσε επί σειρά ετών.

Ειδικότερα λοιπόν, μιλώντας στην δημοσιογράφο της εκπομπής για την εν λόγω αλλαγή, δήλωσε ενθουσιασμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ ενδιαφέρον, είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνω. Γενικά με ιντριγκάρουν τα νέα ξεκινήματα δε μπορώ, βαριέμαι πολύ εύκολα στη ζωή μου».

Αναφερόμενος μάλιστα στην επικείμενη αλλαγή δήλωσε πως η εκπομπή παραμένει η ίδια και πως οι συνεργασίες είναι αυτές που αλλάζουν: «Η εκπομπή και η θεματολογία δεν αλλάζουν. Τα κανάλια αλλάζουν γιατί έτσι είναι οι συνεργασίες, ξεκινάνε, πάνε καλά, κάποια στιγμή τελειώνουν».

Σε δεύτερο χρόνο, η δημοσιογράφος, θέλησε να μάθει ορισμένα πράγματα για τα όσα έχουν μείνει στο παρελθόν, και ειδικά σε ότι αφορά τυχόν επαγγελματικά λάθη. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, σε αυτό το σημείο ανέφερε: «Μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Λάθη που δεν θα επαναλάβουμε στον επόμενο κύκλο. Αλλά και πολλές καλές στιγμές που θέλουμε και επαναλαμβάνουμε».

Συνέχισε μάλιστα, λέγοντας: «Δεν έχω κάνει πολλά, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μετανιώνει και που έχω μάθει να μην αναμοχλεύω πολύ το παρελθόν. Σίγουρα μαθαίνω κάποια πράγματα. Τώρα «λάθη», με την βαρύγδουπη έννοια, στα επαγγελματικά, δεν θεωρώ πως έχω κάνει».

Αναφορικά με την λήξη της συνεργασίας με το Μεγάλο Κανάλι και τη νέα αρχή ο ίδιος, σημείωσε: «Ήταν όσο ήταν. Έγινε και πάμε γι’ άλλα. Όταν έγινε η τελική κουβέντα με το Mega οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, είπα «έγινε, προχωράμε».

Και έκλεισε λέγοντας: «Είχα ολοκληρώσει τον κύκλο μου στο Mega. Τώρα πάμε γι’ άλλα, είμαι εδώ τώρα, στο ΣΚΑΙ».