Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Η επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στο θέατρο

Η επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στο θέατρο Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @nikosmoutsinas
Σε ποια θεατρική παράσταση θα συμμετάσχει ο Νίκος Μουτσινάς;

Όπως όλα δείχνουν, ο Νίκος Μουτσινάς, αναλαμβάνει δράση και επιστρέφει με νέα επαγγελματικά βήματα και νέες συνεργασίες επί σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα», όπου ο δημοσιογράφος, Αλέξης Μίχας, μοιράστηκε το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες με τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές.

Επιστρέφει ο Νίκος Μουτσινάς

Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Μουτσινάς, γνωστός για το ταλέντο και το ταπεραμέντο του, αναμένεται να επιστρέψει στην σκηνή, σε μια παράσταση πλούσια σε «σκηνές τρόμου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Μίχας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέτρος Κωστόπουλος: Όσα αποκάλυψε για την επιστροφή του στην τηλεόραση

Πέτρος Κωστόπουλος: Όσα αποκάλυψε για την επιστροφή του στην τηλεόραση

Life
Επιστρέφει η Μαρία Μπακοδήμου στην τηλεόραση;

Επιστρέφει η Μαρία Μπακοδήμου στην τηλεόραση;

Life
Η δήλωση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Η δήλωση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Life

Όπως αναφέρθηκε λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής, ο ηθοποιός- παρουσιαστής, θα βρεθεί σε μία νέα συνεργασία με την Μαρία Σολωμού, στις αρχές του νέου έτους, στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς» σε σκηνοθεσία της Θέμις Μαρσέλλου, στο θέατρο Βέμπο.

Ο δημοσιογράφος λοιπόν, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Επιστρέφει προσεχώς ο Νίκος Μουτσινάς. Θα ζήσουμε σκηνές τρόμου και γέλιου. Όχι τηλεοπτικά, αλλά θεατρικά, τον Ιανουάριο του 2026, στο θέατρο Βέμπο. Θα είναι στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς. Θα είναι και η Μαρία Σολωμού, ενώ η Θέμις Μαρσέλου έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Μαζί τους θα είναι ένας All Star θίασος».

Στο πλατό της εκπομπής μάλιστα, συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα, με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της να ανυπομονούν για την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά.

Η Κατερίνα Καραβάτου μάλιστα, δήλωσε πως την γνώριζε την πληροφορία από καιρό και πλέον, είναι χαρούμενη που έγινε και επίσημα γνωστή: « Θα είναι καταπληκτικό, εγώ θυμάμαι να μου το λέει ο Νίκος αυτό, έχει πάρα πολύ καιρό. Το ήξερα γιατί συζητάμε κάποια πράγματα… ήταν τόσο ενθουσιασμένος που το είχε κλείσει», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Φυσικά, στο πλατό της εκπομπής αναφέρθηκε και το γεγονός πως η απουσία του από τα τηλεοπτικά δρώμενα είναι αισθητή.

Δείτε το βίντεο:

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η Χάρις Αλεξίου στο «Τζένη Τζένη» - Όλο το νέο πρόγραμμα

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η Χάρις Αλεξίου στο «Τζένη Τζένη» - Όλο το νέο πρόγραμμα

Entertainment
Το άγνωστο έργο του Σαίξπηρ που ανεβαίνει για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια

Το άγνωστο έργο του Σαίξπηρ που ανεβαίνει για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια

Entertainment
Η νέα παράσταση του Σωτήρη Τσαφούλια με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες

Η νέα παράσταση του Σωτήρη Τσαφούλια με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες

Entertainment
«Άρωμα Γυναίκας»: O Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Αλ Πατσίνο στο τρέιλερ της παράστασης

«Άρωμα Γυναίκας»: O Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Αλ Πατσίνο στο τρέιλερ της παράστασης

Entertainment

NETWORK

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

healthstat.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

healthstat.gr