Η επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στο θέατρο

Σε ποια θεατρική παράσταση θα συμμετάσχει ο Νίκος Μουτσινάς;

Όπως όλα δείχνουν, ο Νίκος Μουτσινάς, αναλαμβάνει δράση και επιστρέφει με νέα επαγγελματικά βήματα και νέες συνεργασίες επί σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα», όπου ο δημοσιογράφος, Αλέξης Μίχας, μοιράστηκε το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες με τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές.

Επιστρέφει ο Νίκος Μουτσινάς

Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Μουτσινάς, γνωστός για το ταλέντο και το ταπεραμέντο του, αναμένεται να επιστρέψει στην σκηνή, σε μια παράσταση πλούσια σε «σκηνές τρόμου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Μίχας.

Όπως αναφέρθηκε λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής, ο ηθοποιός- παρουσιαστής, θα βρεθεί σε μία νέα συνεργασία με την Μαρία Σολωμού, στις αρχές του νέου έτους, στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς» σε σκηνοθεσία της Θέμις Μαρσέλλου, στο θέατρο Βέμπο.

Ο δημοσιογράφος λοιπόν, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Επιστρέφει προσεχώς ο Νίκος Μουτσινάς. Θα ζήσουμε σκηνές τρόμου και γέλιου. Όχι τηλεοπτικά, αλλά θεατρικά, τον Ιανουάριο του 2026, στο θέατρο Βέμπο. Θα είναι στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς. Θα είναι και η Μαρία Σολωμού, ενώ η Θέμις Μαρσέλου έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Μαζί τους θα είναι ένας All Star θίασος».

Στο πλατό της εκπομπής μάλιστα, συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα, με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της να ανυπομονούν για την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά.

Η Κατερίνα Καραβάτου μάλιστα, δήλωσε πως την γνώριζε την πληροφορία από καιρό και πλέον, είναι χαρούμενη που έγινε και επίσημα γνωστή: « Θα είναι καταπληκτικό, εγώ θυμάμαι να μου το λέει ο Νίκος αυτό, έχει πάρα πολύ καιρό. Το ήξερα γιατί συζητάμε κάποια πράγματα… ήταν τόσο ενθουσιασμένος που το είχε κλείσει», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Φυσικά, στο πλατό της εκπομπής αναφέρθηκε και το γεγονός πως η απουσία του από τα τηλεοπτικά δρώμενα είναι αισθητή.

Δείτε το βίντεο: