Γιάννης Ξανθούλης: Με συγκίνηση μιλά για την υγεία της Μαρινέλλας

Με συγκίνηση αναφέρεται στην Μαρινέλλα και την εξέλιξη της υγείας της!

Ο καταξιωμένος συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης παραχώρησε μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη στη δημοσιογράφο της εκπομπής «Το 'χουμε». Μεταξύ άλλων, μίλησε για το νέο του βιβλίο, τη ζωή του, αλλά και για την υγεία της φίλης του, της σπουδαίας Μαρινέλλας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την συζήτησή τους, που προβλήθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, σήμερα, Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Ξανθούλης περιέγραψε την στιγμή κατά την οποία η ερμηνεύτρια έχασε τις αισθήσεις της στο Ηρώδειο. Να σημειωθεί πως η Μαρινέλλα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο όσο βρισκόταν επί σκηνής, το Σεπτέμβριο του 2024 και ο συγγραφέας βρισκόταν στο σημείο.

Όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Ξανθούλης για την υγεία της Μαρινέλλας

Ειδικότερα λοιπόν, επαναφέροντας στη μνήμη του, την ημέρα που η Μαρινέλλα υπέστη το εγκεφαλικό δήλωσε στη δημοσιογράφο:

«Ήμουν δίπλα στην κόρη της και την εγγονή της, όταν έπαθε το εγκεφαλικό. Το είδαμε μπροστά μας και ήταν σοκ, δεν ήταν λιποθυμία απλά, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εγώ ξέρω ότι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος υπέφερε και μαζί υποφέραμε κι εμείς, και υποφέρουμε μέχρι τώρα που σκεφτόμαστε ότι η απουσία της είναι πολύ έντονη».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, συγκινημένος, αναφέρθηκε και στη σχέση που συνδέει τον ίδιο με την ερμηνεύτρια, καθώς αποτελεί ένα μέρος της ζωής του: «Ήταν άνθρωπος του σπιτιού μας, όχι σαν τραγουδίστρια, αλλά ένας δικός μας άνθρωπος. Με τη Μαρινέλλα γνωριστήκαμε όταν ήμουν στην Ελευθεροτυπία και ήθελα να της κάνω μια συνέντευξη. Δεν είχα ιδέα από αυτή την κουλτούρα, δεν ήξερα την «κουμπάρα», όπως συνηθίζω να τη λέω και μου λείπει πάρα πολύ».

Αναφορικά δε με την υγεία της, όπως σημείωσε, τα νέα δεν είναι ευχάριστα: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την περιπέτειά της κι αυτό είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Δεν άλλαξε τίποτα στην υγεία της. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση, που στα 86 της έβγαινε στη σκηνή και «έτριζε» ο τόπος, ότι πλέον δεν υπάρχει. Η κόρη της λέει «η μαμά είναι στο δωμάτιο». Δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον».

