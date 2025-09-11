Ψινάκης για Ρουβά: Χτίσαμε μαζί ένα μύθο (Βίντεο)

«Αν συνέχιζα, θα συνέχιζα και τον μύθο», δήλωσε ο Ηλίας Ψινάκης!

Ο Ηλίας Ψινάκης, μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ με τον Κώστα Τσουρό, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε μερικές από τις πιο γνωστές συνεργασίες του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα από τον χώρο του θεάματος.

Μεταξύ λοιπόν, των όσων αναφέρθηκαν ο Ηλίας Ψινάκης, πλαισίωσε και το όνομα του Σάκη Ρουβά, μιλώντας για την συνεργασία τους εκθέτοντας παράλληλα και την προσωπική του άποψη για τον καλλιτέχνη.

Οι δηλώσεις του Ηλία Ψινάκη για τον Σάκη Ρουβά

Ειδικότερα λοιπόν, στην συνέντευξη που βγήκε στον αέρα της εκπομπής σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στον Σάκη Ρουβά, την φιλία τους αλλά και την κοινή τους πορεία όσο υπήρξαν συνεργάτες.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Σάκης είναι σπουδαίος καλλιτέχνης και αξιοθαύμαστος δουλευταράς. Μαζί χτίσαμε έναν μύθο – κλείναμε πόλεις, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Υπήρχε εποχή προ-Ψινάκη και μετά-Ψινάκη», είπε.

Έσπευσε μάλιστα να συμπληρώσει και την προσωπική του άποψη για τον καλλιτέχνη, λέγοντας: «Μετά από μένα είχε έναν πολύ καλό μάνατζερ, αλλά όχι για να χτίζει μύθο, για να τον εξαργυρώνει. Ο Σάκης δεν έχει κάνει καμία μεγάλη επιτυχία από τότε, τραγουδάει τα παλιά. Η Βίσση έχει τον Καρβέλα και κάθε χρόνο βγάζει νέα hits. Ο Σάκης δεν έχει φτιάξει καινούρια».

Συμπλήρωσε κλείνοντας μάλιστα: «Αν συνέχιζα, θα συνέχιζα και τον μύθο».

Τέλος, ο ίδιος παραδέχτηκε πως πλέον δεν έχουν καθημερινές επαφές: «Δεν μιλάμε ιδιαίτερα», είπε αρχικά για να απαντήσει στην πορεία στον Κώστα Τσουρό, λέγοντας: «Μα δεν βγαίνω που να τον συναντήσω».