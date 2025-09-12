Παναγιώτης Στάθης- Άννα Λιβαθυνού σε μια κοινή συνέντευξη στο πλατό του ΑΝΤ1

«Καλημέρα Ελλάδα», από 15 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1!

Το νέο δημοσιογραφικό δίδυμο με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, έρχονται στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας τα ηνία της καθημερινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», στην πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού.

Οι δύο δημοσιογράφοι, σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή του «Καλοκαίρι Παρέα», όπου μίλησαν στην Κατερίνα Καραβάτου, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στο νέο τους ξεκίνημα αναλαμβάνοντας τα ηνία της μακροβιότερης εκπομπής και τα χρέη του Γιώργου Παπαδάκη, καθώς και στην προσωπική τους ζωή και τη σχέση τους όταν κλείνουν οι κάμερες.

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1

Αρχικά λοιπόν, ο Παναγιώτης Στάθης, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του, αλλά και στον Γιώργο Παπαδάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ μεγάλος και ισχυρός τίτλος. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ τιμητικό να το επιλέγει ο σταθμός να μας δώσει τα ηνία της ιστορικότερης εκπομπής. Είναι ευθύνη γιατί οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Δεν είμαστε εδώ να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν και από τίποτα. Είναι μύθος στην τηλεόραση. Του είχα πει κάποια στιγμή και γελάγαμε, να του δίνουμε ένα ποσοστό όλοι εμείς της πρωινής τηλεόρασης, γιατί υπάρχουμε από τη σεζόν που άνοιξε».

Στο σημείο αυτό μάλιστα, η δημοσιογράφος, Άννα Λιβαθυνού, πήρε το λόγο και πρόσθεσε: «Υπήρξε φόρτιση και συγκίνηση. Είναι τιμή, βάρος και ευθύνη. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά και εμείς θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε την παράδοση και αυτό που έφερε στην πρωινή ζώνη με κόπο και επιτυχία».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Παναγιώτης Στάθης, μίλησε για την επιστροφή στον ΑΝΤ1, ενώ με χιούμορ αναφέρθηκε και στην συνεργάτιδά του: «Είναι ωραίο πως μας υποδέχθηκε ο σταθμός και πώς επέμεινε και όλη αυτή τη στήριξη που έχουμε, από την κορυφή μέχρι τους συνεργάτες. Έχω μεγάλη αγάπη με τον ΑΝΤ1 και όταν έφυγα την πρώτη φορά είπα ότι έφυγα και άφησα φίλους πίσω. Έκανα φίλους στον ΑΝΤ1. Έχουμε μία πρόκληση γιατί πρέπει να το δούμε με τα δικά μας μάτια. Ο κόσμος να περιμένει από εμάς μία νέα πρόταση, υπό τη σκέπη ενός ιστορικού τίτλου. Την ξέρω από παιδούλα την Άννα», έσπευσε μάλιστα να εξηγήσει τόσο στην Κατερίνα Καραβάτου – όσο και στο τηλεοπτικό κοινό πως στις 11 Σεπτέμβρη η Άννα Λιβαθυνού είχε τα γενέθλιά της, κάτι που χαρακτήρισε με χιούμορ ως «εθνική καταστροφή» και πρόσθεσε ακόμη: «Γιόρταζε και η πεθερά μου. Άλλη εθνική καταστροφή».

Μετ’ έπειτα, επιστρέφοντας στα επαγγελματικά θέματα ο δημοσιογράφος εξήγησε: «Πάντα πίστευα ότι είμαι βαρύς ειδησεογραφικά άνθρωπος. Μου αρέσει η πολιτική, η οικονομία, η γεωγραφία, η ειδησεογραφία, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ένα βαρύ κοστούμι και να «βομβαρδίζεις» τον άλλο πρωί πρωί. Τα πάντα χωράνε σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της εκπομπής, αλλά οι χαρακτήρες», με την δημοσιογράφο να εξηγεί πως οι δύο τους είναι διαφορετικοί άνθρωποι: «Γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικές προσωπικότητες».

Για τη μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία το νέο δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό δίδυμο εξήγηση με έμμεσο τρόπο πως υπάρχει ένα πνεύμα σύμπνοιας, καλής διάθεσης και συμπάθειας: «20 κάτι χρονών ήταν όταν την γνώρισα. Έκανε δικαστικό ρεπορτάζ. Εγώ ήμουν 21… Δουλευταρού! Ήταν ένα παιδί, με την έννοια της νεότητας, πολύ ωραίο κορίτσι, αλλά δεν ήταν η ομορφιά της το φόρτε της, που είναι σημαντικό», εξήγησε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Η συνεργάτιδά του μάλιστα έσπευσε να εξηγήσει με γνώμονα το χιούμορ: «Ο Παναγιώτης είναι εξαιρετικός άνθρωπος, επαγγελματίας, πολύ όμορφος, μικρός σε ηλικία και πολύ γυμνασμένος…».

Απαντώντας μάλιστα στο ερώτημα της Κατερίνας Καραβάτου αναφορικά με το αν υπάρχουν στοιχεία στο χαρακτήρα τους που ενοχλούν τον καθένα, ο Παναγιώτης Στάθης δήλωσε: ««Είναι πολύ τακτική και είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι επίσης στρατιώτης. Καλό, αλλά…», με την Άννα Λιβαθυνού να απαντά γελώντας: «Είναι τέλειος, δεν έχει τίποτα».

Κλείνοντας και αναφερόμενος στην εκπομπή και στο νέο του εγχείρημα ο δημοσιογράφος δήλωσε πως επρόκειτο να εμφανιστεί στην εκπομπή ένας ακόμη συνεργάτης «έκπληξη», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει παλιό ύφος της παρουσίασης, που εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Αν δεν καταφέρεις να τα λες όπως τα λες στον φίλο σου, στο σπίτι σου, να είσαι ο εαυτός σου, γεια χαρά… θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, να γελάσει ο κόσμος, να φορτιστεί. Πρέπει να αποκαλύψουμε κάτι στον κόσμο. Δεν τα ξέρουμε όλα!».