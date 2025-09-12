Games
Κατερίνα Καραβάτου: «Βούρκωσε» στην τελευταία εκπομπή - «Αυτοί οι μήνες εδώ με έκαναν να ελπίζω...»

Δάκρυα συγκίνησης στο πλατό του «Καλικαίρι Παρέα».

Το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου.

Στο φινάλε της εκπομπής, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε θερμά όλους τους συνεργάτες της και απηύθυνε ένα συγκινητικό αντίο στους τηλεθεατές.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η αναφορά της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία χαρακτήρισε τη συνεργασία της με την Καραβάτου ως «την καλύτερη της ζωής της». Με δάκρυα στα μάτια, η Γραμμέλη δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν καθοριστική για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Η Καραβάτου, απευθυνόμενη στη Γραμμέλη, σημείωσε:

«Ήταν γραφτό να συναντηθούμε και να δουλέψουμε μαζί. Είσαι σοβαρή δύναμη, μου έδινες την αίσθηση της μεγαλύτερης ασφάλειας. Σε ευχαριστώ για όλα. Ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά αυτή η συνεργασία».

Η Γραμμέλη ανταπέδωσε:

«Έφερες φως στη ζωή μου και στη δουλειά μου, το είχα πραγματικά ανάγκη. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι καρέκλες, ούτε τα πλατό, ούτε οι εκπομπές. Θέλω να είμαι μαζί σου από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Ήταν η καλύτερη συνεργασία της ζωής μου».

Στο κλείσιμο της εκπομπής, η Καραβάτου ευχαρίστησε το κοινό και τόνισε τη σημασία της θετικής διάθεσης και της ελπίδας:

«Αυτοί οι τρεις μήνες με έκαναν να ελπίζω για τον κόσμο. Συνήθως πιστεύουμε ότι μόνο όσοι μιλούν άσχημα ή προκαλούν φόβο μπορούν να πετύχουν. Δεν είναι έτσι».

