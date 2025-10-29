Συνεχίζει στο δυναμικό του Ant1 η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Καραβάτου ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 και σύμφωνα με πληροφορίες επιστρέφει στην τηλεόραση με μια νέα μεσημεριανή εκπομπή τα Σαββατοκύριακα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του καναλιού:

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.