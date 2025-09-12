Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Buongiorno: Πρεμιέρα τη Δευτέρα - Αυτή είναι η ομάδα της Φαίης Σκορδά

Buongiorno: Πρεμιέρα τη Δευτέρα - Αυτή είναι η ομάδα της Φαίης Σκορδά
Το «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά, ετοιμάζεται για τη δυναμική επιστροφή του από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 09:20, στο MEGA.

Η ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA έρχεται για δεύτερη σεζόν για να φέρει ξανά την αισιοδοξία και την ενέργεια στην καθημερινότητα των τηλεθεατών.

Το «Buongiorno» κατάφερε να εδραιωθεί και να κυριαρχήσει στην πρωινή ζώνη, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ουσιαστικής θεματολογίας που αγγίζει την επικαιρότητα και μιας οικοδέσποινας που συνδέεται βαθιά με το τηλεοπτικό κοινό.

Η Φαίη Σκορδά απέδειξε την περσινή σεζόν την τηλεοπτική της ωριμότητα, διανύοντας ίσως την καλύτερη στιγμή στην καριέρα της. Η Φαίη ξεχώρισε με τον καθαρό της λόγο, την έμφυτη ευγένεια και την πηγαία ζεστασιά που εμπνέει εμπιστοσύνη και οικειότητα.

Η επιτυχία του «Buongiorno» είναι συνυφασμένη με την ικανότητά της να δημιουργεί έναν αληθινό διάλογο με το κοινό της.

Buongiorno_2ebbd.jpg

Δίπλα στη Φαίη Σκορδά θα βρεθεί ξανά η γνώριμη πλέον ομάδα της, όπου κάθε μέλος ξεχωρίζει με τη μοναδική του προσωπικότητα: ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό και το πάντα εύστοχο σχόλιό του, η Νάνσυ Νικολαΐδου με την ευαισθησία και την κριτική ματιά της, η Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη νεανική και φρέσκια δυναμική της, η Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική της παρουσία. Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media, που διακρίνεται όχι μόνο για την επαγγελματική του καταξίωση, αλλά και την ανεπιτήδευτη θετική διάθεσή του. Την ομάδα ενισχύει ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης. Με σοβαρότητα, σύγχρονη ματιά στην ενημέρωση και μάχιμο ρεπορτάζ, θα μεταφέρει καθημερινά την τρέχουσα επικαιρότητα.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, βετεράνος της ελληνικής τηλεόρασης, συνεχίζει και φέτος, ως η φωνή που ανατρέπει τις ισορροπίες με τον ξεχωριστό, αιχμηρό λόγο του.

Η Βίκυ Παγιατάκη παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, ενώ ο Δημήτρης Σκαρμούτσος προτείνει πρωτότυπες συνταγές και ιδέες για το καθημερινό τραπέζι.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά επιστρέφει για να κάνει και φέτος τη διαφορά.

{https://www.youtube.com/watch?v=JVfuD1JHuHs}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Life
Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

Life
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ποιες είναι οι καλύτερες συνεργασίες που είχε στην τηλεόραση (Βίντεο)

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ποιες είναι οι καλύτερες συνεργασίες που είχε στην τηλεόραση (Βίντεο)

Life
Ρένα Μόρφη: Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τα βίντεο στο Tik Tok (Βίντεο)

Ρένα Μόρφη: Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τα βίντεο στο Tik Tok (Βίντεο)

Life

NETWORK

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

healthstat.gr
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ienergeia.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

healthstat.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

healthstat.gr
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

healthstat.gr
Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ienergeia.gr