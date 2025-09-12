Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Αντώνης Κρόμπας: Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για τον γιο του

Αντώνης Κρόμπας: Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για τον γιο του Φωτογραφία: Glomex/ ANT1
Ο ηθοποιός, μίλησε για τον 10χρονο γιο του στην τελευταία εκπομπή του «Καλοκαίρι Παρέα»!

Ο ηθοποιός, Αντώνης Κρόμπας, μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» όπου και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη που αφορά τόσο την επαγγελματική του ζωή – όσο και την προσωπική, οικογενειακή.

Πιο συγκεκριμένα στο απόσπασμα που βγήκε στον «αέρα» σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, μίλησε για την παράσταση «Σύμφωνο Επιβίωσης» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Λευτέρη Ελευθερίου, ενώ αναφέρθηκε και στον 10χρονο γιο του, που όπως δήλωσε «τον έχει αλλάξει».

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για το γιο του

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η συζήτηση ξεκίνησε αναφερόμενος στην παράσταση που πρωταγωνιστεί και διανύει την έβδομη χρονιά της, λέγοντα χαρακτηριστικά: «Η παράσταση Σύμφωνο επιβίωσης διανύει την έβδομη χρονιά της. Το κοινό στην παράσταση γελάει πολύ με το θέμα που ανοίγουμε για τη σχέση των δύο φίλων. Με το κοινό στην παράσταση έχουμε διάδραση, παίρνουμε μια ατάκα από το κοινό και τη συνεχίζουμε. Σε ένα κομμάτι της παράστασης πηγαίνω στον κόσμο και τους πειράζω».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παναγιώτης Στάθης- Άννα Λιβαθυνού σε μια κοινή συνέντευξη στο πλατό του ΑΝΤ1

Παναγιώτης Στάθης- Άννα Λιβαθυνού σε μια κοινή συνέντευξη στο πλατό του ΑΝΤ1

Life
Κατερίνα Καραβάτου: «Βούρκωσε» στην τελευταία εκπομπή - «Αυτοί οι μήνες εδώ με έκαναν να ελπίζω...»

Κατερίνα Καραβάτου: «Βούρκωσε» στην τελευταία εκπομπή - «Αυτοί οι μήνες εδώ με έκαναν να ελπίζω...»

Life
Λένα Διβάνη: Συγκινεί η συγγραφέας με την εξομολόγηση για τη μητέρα της

Λένα Διβάνη: Συγκινεί η συγγραφέας με την εξομολόγηση για τη μητέρα της

Life

Μεταξύ άλλων μάλιστα, μοιράστηκε και ένα αστείο περιστατικό που είχε λάβει χώρα στην Κύθνο, ενώ αναφέρθηκε και στον φίλο του – πλέον- Λευτέρη Ελευθερίου: «Στην Κύθνο κλειδωθήκαμε σε ένα καμαρίνι την ώρα που έπρεπε να κάνουμε γρήγορη αλλαγή ρούχων για την παράσταση. Η φιλία με τον Λευτέρη Ελευθερίου προέκυψε στην πορεία της δουλειάς. Η καλή συνεργασία είναι βασική για το χώρο μας».

Όσον αφορά το γιο του, παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως το έχει ψάξει στο διαδίκτυο και του έχει ασκήσει κριτική: «Με έχει αλλάξει ο γιος μου, ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο. Με έχει γκουγκλάρει ο γιος μου και μου είχε πει «πόσο χοντρός ήσουν;».

Δείτε το βίντεο:

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Πέτρος Κουσουλός: Οι δηλώσεις του για τον ΑΝΤ1 και το Γιώργο Λιάγκα

Πέτρος Κουσουλός: Οι δηλώσεις του για τον ΑΝΤ1 και το Γιώργο Λιάγκα

Life
Τσάρλι Σιν: Πώς η ταινία «Αποκάλυψη τώρα» τον σημάδεψε για πάντα

Τσάρλι Σιν: Πώς η ταινία «Αποκάλυψη τώρα» τον σημάδεψε για πάντα

Entertainment
Παναγιώτης Στάθης- Άννα Λιβαθυνού σε μια κοινή συνέντευξη στο πλατό του ΑΝΤ1

Παναγιώτης Στάθης- Άννα Λιβαθυνού σε μια κοινή συνέντευξη στο πλατό του ΑΝΤ1

Life
Ο Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε σοβαρά πριν τα γυρίσματα του «Highlander» - «Παγώνει» η παραγωγή

Ο Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε σοβαρά πριν τα γυρίσματα του «Highlander» - «Παγώνει» η παραγωγή

Entertainment

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Αδ. Γεωργιάδης: Έλλειψη συντονισμού και διοικητικά λάθη στην Αίγινα αποκάλυψε η ΕΔΕ

Αδ. Γεωργιάδης: Έλλειψη συντονισμού και διοικητικά λάθη στην Αίγινα αποκάλυψε η ΕΔΕ

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

healthstat.gr