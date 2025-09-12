Αντώνης Κρόμπας: Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για τον γιο του

Ο ηθοποιός, μίλησε για τον 10χρονο γιο του στην τελευταία εκπομπή του «Καλοκαίρι Παρέα»!

Ο ηθοποιός, Αντώνης Κρόμπας, μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» όπου και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη που αφορά τόσο την επαγγελματική του ζωή – όσο και την προσωπική, οικογενειακή.

Πιο συγκεκριμένα στο απόσπασμα που βγήκε στον «αέρα» σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, μίλησε για την παράσταση «Σύμφωνο Επιβίωσης» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Λευτέρη Ελευθερίου, ενώ αναφέρθηκε και στον 10χρονο γιο του, που όπως δήλωσε «τον έχει αλλάξει».

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για το γιο του

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η συζήτηση ξεκίνησε αναφερόμενος στην παράσταση που πρωταγωνιστεί και διανύει την έβδομη χρονιά της, λέγοντα χαρακτηριστικά: «Η παράσταση Σύμφωνο επιβίωσης διανύει την έβδομη χρονιά της. Το κοινό στην παράσταση γελάει πολύ με το θέμα που ανοίγουμε για τη σχέση των δύο φίλων. Με το κοινό στην παράσταση έχουμε διάδραση, παίρνουμε μια ατάκα από το κοινό και τη συνεχίζουμε. Σε ένα κομμάτι της παράστασης πηγαίνω στον κόσμο και τους πειράζω».

Μεταξύ άλλων μάλιστα, μοιράστηκε και ένα αστείο περιστατικό που είχε λάβει χώρα στην Κύθνο, ενώ αναφέρθηκε και στον φίλο του – πλέον- Λευτέρη Ελευθερίου: «Στην Κύθνο κλειδωθήκαμε σε ένα καμαρίνι την ώρα που έπρεπε να κάνουμε γρήγορη αλλαγή ρούχων για την παράσταση. Η φιλία με τον Λευτέρη Ελευθερίου προέκυψε στην πορεία της δουλειάς. Η καλή συνεργασία είναι βασική για το χώρο μας».

Όσον αφορά το γιο του, παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως το έχει ψάξει στο διαδίκτυο και του έχει ασκήσει κριτική: «Με έχει αλλάξει ο γιος μου, ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο. Με έχει γκουγκλάρει ο γιος μου και μου είχε πει «πόσο χοντρός ήσουν;».

Δείτε το βίντεο: