Αγνώριστη η Ελένη Χατζίδου μετά από 16 μέρες κορτιζόλης

Η αλλαγή στο πρόσωπο της Ελένης Χατζίδου!

Η Ελένη Χατζίδου, πριν από λίγες ημέρες είχε αναφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους πως την ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα με την υγεία της, ενώ προκειμένου να επανέλθει έπρεπε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόλη.

Η ίδια, ωστόσο, σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται εμφανώς επηρεασμένη από την αγωγή, ,τουλάχιστον εμφανισιακά.

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου στο Instagram

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια, είχε αναφέρει πως την επιβαρύνει ένα πρόβλημα στον αυχένα, το οποίο όπως είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια «το παντρεύεσαι», ενώ σύμφωνα με τα όσα μοιράστηκε απόψε με τους διαδικτυακούς της φίλους, σήμερα είναι η 16 ημέρα της αγωγής που ακολουθεί με κορτιζόλη.

Όπως μάλιστα σημείωσε στην δημοσίευσή της, η αγωγή έχει επηρεάσει την διατροφή και την εμφάνισή της, καθώς έχει απομακρύνει από την καθημερινότητά της τη ζάχαρη και το αλάτι. Στη φωτογραφία που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζεται με διαφορές στο πρόσωπο και εμφανώς αδυνατισμένη, λόγω της θεραπείας, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας και την αίσθηση του χιούμορ της:

«Είμαι 16η μέρα σήμερα με κορτιζόνη λόγω του αυχένα και επειδή έχω κόψει αλάτι, ζάχαρη τελείως, νομίζω ειδικά στο πρόσωπο έχω αδυνατίσει πολύ! Κάτσε να δεις τώρα που θα αρχίσω να τρώω κανονικά πάλι».

Δείτε τη δημοσίευσή της: