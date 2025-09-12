Η απάντηση Δ. Πανόπουλου για τον ανταγωνισμό και τη Ναταλία Γερμανού

«Ο ανταγωνισμός ξεκινάει όταν έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό εσύ», δηλώνει ο Δημήτρης Πανόπουλος!

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄χουμε» του ΣΚΑΙ, μίλησαν οι παρουσιαστές Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτυ Λαζάρου, οι οποίοι, όπως φαίνεται, είναι καθ’ όλα έτοιμοι για να αναλάβουν δράση με τη νέα τους εκπομπή «Weekend Live».

Πιο συγκεκριμένα το νέο τηλεοπτικό δίδυμο μίλησε με ενθουσιασμό στην δημοσιογράφο της εκπομπής, για την πρεμιέρα που έρχεται αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ.

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Πανόπουλος για τη Ναταλία Γερμανού

Αναφορικά λοιπόν με το νέο τους ξεκίνημα αλλά και τον ανταγωνισμό ο Δημήτρης Πανόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ ωραία ομάδα, έχουμε καλό κλίμα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Επειδή κάθε χρονιά ξεκινάει με προσδοκίες, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ελπίζουμε να αρέσει στους τηλεθεατές το αποτέλεσμα».

Παράλληλα, αναφέρθηκαν στον ανταγωνισμό που γεννάται ανάμεσα στα τηλεοπτικά προγράμματα και ιδιαίτερα μεταξύ αυτών που βρίσκονται στις «απέναντι» τηλεοπτικές ώρες. Ειδικότερα ο παρουσιαστής δήλωσε: «Ο ανταγωνισμός πρέπει να αρχίσει να σε απασχολεί από τη στιγμή που έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό εσύ.

Αν είσαι σίγουρος ότι το περιεχόμενο της εκπομπής σου είναι αυτό που ήθελες, μπορείς να κοιτάξεις και τον ανταγωνισμό. Αν δεν έχεις πετύχει αυτό που θες, ό,τι και να κάνουν οι απέναντι δεν θα είσαι ικανοποιημένος».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για την Ναταλία Γερμανού, με την οποία του συνδέουν και κάποια χρόνια συνεργασίας στο παρελθόν, ο Δημήτρης Πανόπουλος απάντησε ως εξής: «Κώστα εκεί που είμαι ήσουν και εδώ που είμαι ελπίζω να μην ξανά έρθεις», δήλωσε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής αναφερόμενος στον Κώστα Τσουρό.

Και συνέχισε λέγοντας: «Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι καθιερωμένη πολλά χρόνια, αναγνωρισμένη η αξία της, πολύ καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, δεν έχει να δώσει εξετάσεις. Εμείς θα το κάνουμε αυτό, εμείς είμαστε η πρωτοεμφανιζόμενη εκπομπή αλλά έχουμε πολλή όρεξη».