Μάνος Βουλαρίνος για Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν ήταν χοντράδα…» (Βίντεο)

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε ο Μάνος Βουλαρίνος, όπου μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και αναφορικά με την Νατάσσα Μποφίλιου.

Ο Μάνος Βουλαρίνος, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», όπου μεταξύ μίλησε με τη δημοσιογράφο της εκπομπής τόσο για την προσωπική του πορεία- όσο και αναφορικά με την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί με την Νατάσσα Μποφίλιου.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στο απόσπασμα που ήρθε σήμερα 12 Σεπτεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής του ΣΚΑΙ, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, υποδέχθηκε την δημοσιογράφο στον προσωπικό του χώρο, ο οποίο είχε και μια διαφορετική διακόσμηση που στάθηκε αφορμή για την έναρξη της συζήτησης.

Όσα δήλωσε ο Μάνος Βουλαρίνος για τη Νατάσσα Μποφίλιου

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Μάνος Βουλαρίνος, υποδέχθηκε τη δημοσιογράφο στον προσωπικό του χώρο όπου και την ξενάγησε, ενώ η ίδια αναφέρθηκε στις παιδικές φιγούρες που υπήρχαν στο δωμάτιο.

Αυτό στάθηκε ως αφορμή για να ξεκινήσει τη συζήτηση αναφερόμενη στην παιδικότητα.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ως προς αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι σημαίνει παιδικότητα, αλλά ξέρω ότι δεν μ’ αρέσουν οι χαρακτηρισμοί «θέλω να μείνω για πάντα παιδί», ή «αιώνιος έφηβος» το οποίο είναι υβριστικό για κάποιον άνθρωπο να τον πεις αιώνιο έφηβο, λες ότι είναι αιωνίως ανώριμος».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο χιούμορ του ίδιο καθώς και στο πρόσφατο συμβάν που έλαβε χώρα αναφορικά με την ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου. Ειδικότερα, ο Μάνος Βουλαρίνος, δήλωσε πως από παιδί του άρεσαν οι πλάκες και οι «χοντράδες», ενώ το χιούμορ το χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα.

Έτσι ως προς αυτό δήλωσε αρχικά: «Εξαρτάται, αν με ρωτάς εμένα, δεν λέω «χοντράδες», αν ρωτάς άλλους μπορούν να σου πουν ότι λέω πάρα πολλές χοντράδες. Όταν κάνεις πλάκα παίζεις πάντα στη γραμμή του offside οπότε εννοείται. Αλλά μετανιώνεις τόσο – όσο, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις στην ασφάλεια».

Συγκεκριμένα ωστόσο με την ανάρτησή του που αφορούσε την Νατάσσα Μποφίλιου ίδιος δήλωσε πως δεν το θεωρούσε χοντράδα. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όχι σε καμία περίπτωση. Ότι κρατάει την αναπνοή της; Πώς ήταν χοντράδα ότι κρατάει την αναπνοή της; Αυτό που είπα για τη Μποφίλιου, ενόχλησε γιατί έγινε κατανοητό ότι κοροϊδεύω το μυαλό της και όχι την εμφάνισή της». Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο ραδιοφωνικός παραγωγός, είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό ένα σχόλιο αναφερόμενος σε μια φωτογραφία της ερμηνεύτριας.

«Γέλασα πάρα πολύ με το αυτάρεσκο του πράγματος και τη ματαιοδοξία, που είναι αντικείμενο της σάτιρας, από τότε που υπάρχει η σάτιρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το σώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά διευκρινίζοντας πως το σχόλιο ήταν στα πλαίσια της σάτιρα.

Κλείνοντας αναφερόμενος στην προσωπικότητά του δήλωσε: «Μερικές φορές θα ήθελα να είμαι «ότι να ‘ναι», αλλά δεν γίνεται, ειδικά αν έχεις παιδιά», ενώ μέσα από την συζήτηση ανέφερε και μια πιθανή επιστροφή στην τηλεόραση: «Θα γυρίσω μάλιστα, σύντομα. Στο ΣΚΑΙ, Που; Σύντομα κοντά σας», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: