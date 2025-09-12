Games
Σε πένθος ο Μάρκος Σεφερλής - Αποχαιρετά αγαπημένο του πρόσωπο

Σε πένθος ο Μάρκος Σεφερλής - Αποχαιρετά αγαπημένο του πρόσωπο Φωτογραφία: Eurokinissi Sports/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά ο Μάρκος Σεφερλής τον αγαπημένο του θείο.

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μάρκος Σεφερλής, καθώς έφυγε από την ζωή ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κωμικός, αποχαιρετά με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον αγαπημένο του θείο, με τον οποίο φαίνεται πως τον έδεναν ισχυρά και βαθιά συναισθήματα. Ο ίδιος λοιπόν, προκειμένου να πει με τον δικό του τρόπο το «αντίο», ανήρτησε μια άκρως συγκινητική δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Μάρκος Σεφερλής: Η ανάρτησή του για τον θείο του

Σήμερα λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, ο κωμικός έκανε γνωστό πως βιώνει μια ισχυρή απώλεια, καθώς μάλιστα δηλώνει πως ο θείος του τον ακολουθούσε παντού και «φούσκωνε από υπερηφάνεια» για τον ίδιο.

Στον προσωπικό του λογαριασμό λοιπόν, δημοσίευσε μια φωτογραφία του, την οποία τη συνόδευσε με ένα μακροσκελές και άκρως συγκινητικό μήνυμα. Στην λεζάντα, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ήσουν ο κηδεμόνας μου στο σχολείο, επειδή ήξερες περισσότερα γράμματα από τον πατέρα μου! Και φούσκωνες από υπερηφάνεια όταν άκουγες τους δασκάλους - καθηγητές να σου λένε καλά λόγια για μένα! Έκλαιγες στο θέατρο από χαρά, όταν έβλεπες την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου! Και πάντα ήσουν δίπλα μου στα δύσκολα και υλικά και ψυχικά! Γιατί με αγαπούσες σαν δικό σου παιδί!

Γι’ αυτό κι εγώ, περνώντας τα χρόνια, βάζοντας και μερικά κιλά παραπάνω, φορώντας κι ένα μουστάκι στο θέατρο ή την τηλεόραση, άρχισα να σου μοιάζω! Αυτό μου έλεγαν όλοι όταν με έβλεπαν με μαγουλάκια και μουστάκι: «Ίδιος ο θείος σου!». Που τελικά, έγινες ο «θείος» όλων στο θέατρο, αφού έτσι σε αποκαλούσαν όλοι οι συνάδελφοί μου! Γιατί έβλεπαν στο πρόσωπό σου τον δικό τους θείο, έναν ανοιχτόκαρδο άνθρωπο με χιούμορ, κωμικό ταμπεραμέντο, τσαχπινιά, αλλά και με έναν καλό λόγο για όλους!

Έτσι σε αποκαλούσαν και στο αγαπημένο σου Facebook, εκεί που μοίραζες σοφία και χαμόγελα, εκεί που έδινες μάχες για μένα, δηλώνοντας πάντα πόσο περήφανος είσαι που με έχεις ανηψιό! Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δηλώσω κι εγώ πόσο περήφανος είμαι που σε είχα θείο! Και πάντα όταν ερχόσουνα στο θέατρο, έπαιζα μόνο για σένα! Για να σε βλέπω να γελάς! Να γελάς και να καμαρώνεις, κοιτάζοντας γύρω σου, για να δεις αν ο κόσμος βλέπει τη χαρά σου! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα! Χαρούμενο, χαμογελαστό και περήφανο! Καλό ταξίδι αγαπημένε μου θείε! Αγαπημένε «θείε» όλων μας!»

Δείτε τη δημοσίευση:

{https://www.instagram.com/p/DOfdfUMjPVS/?hl=el}

