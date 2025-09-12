Games
Κατερίνα Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες εγκυμοσύνης

«Με το καλό! Σίγουρα είναι έγκυος!» γράφουν οι followers.

«Κατερίνα μου, αν ισχύει αυτό που λέγεται και απλά δεν θες να το πεις ακόμα και πολύ καλά κάνεις για μένα, εγώ σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια ολόψυχα και με την ευχή της Παναγίας να πάνε όλα καλά», «Με το καλό! Σίγουρα είναι έγκυος. Και η Katken με νύχι άβαφο! Δεν κρύβεται τέτοια χαρά» ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών κάτω από τις νέες φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου σε βραδινή της έξοδο.

Η παρουσιάστρια του Alpha για τη βραδινή εξόδό της, επέλεξε μία αέρινη σατέν δημιουργία και τη συνδύασε με mules. Οι φωτογραφίες αυτές πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου και στα σχόλια «στήθηκε χορός» από τους followers.

