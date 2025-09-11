Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Grand Hotel»: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

«Grand Hotel»: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ANT1 TV
Το «Grand Hotel», ανοίγει τις πόρτες του με… νέα δεδομένα!

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό από την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel», αναμένεται να επιστρέψει για μια δεύτερη συναρπαστική, γεμάτη μυστικά σεζόν, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Νέα πρόσωπο, φτάνουν στο ξενοδοχείο, μυστικά έρχονται στην επιφάνεια και εξελίξεις που μπορούν να συνεπάρουν τους τηλεθεατές.

«Grand Hotel»: Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1 λοιπόν, λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της σειράς, έφερε στη δημοσιότητα ορισμένες αλλαγές, που καθηλώνουν σε μια πλοκή γεμάτη ανατροπές και ένοχα- καλά κρυμμένα μυστικά!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που «θα καθηλώσει»- Έρχεται στον Alpha

«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που «θα καθηλώσει»- Έρχεται στον Alpha

Life
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

Life
Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Life

«Ο 1ος Κύκλος του «Grand Hotel» μονοπώλησε τα βράδια εκατομμυρίων τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Ο 2ος Κύκλος ξεκινά την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές.

Το Grand Hotel θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης, αλλά και σε «μήλον της Έριδος».

Ισχυροί παίκτες διασταυρώνουν τα ξίφη τους και νέοι χαρακτήρες με τρομερά μυστικά κάνουν την εμφάνισή τους.

Αγαπημένοι ήρωες του πολυτελούς ξενοδοχείου φανερώνουν τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους.

Φέτος, στο «Grand Hotel», τίποτα δεν είναι πια το ίδιο.

15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο «Grand Hotel»

1) Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι κάποιος που κανείς δεν περιμένει …

2) Μία έκρηξη στο ξενοδοχείο αλλάζει όλα τα δεδομένα... Το Grand Hotel βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.

3) Η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να απαλλάξει την Αλίκη από τον Ρήγα. Αλλά θα το πληρώσει…

4) Η Αλίκη θα μάθει ότι ο Ρήγας στο παρελθόν είχε κάνει και άλλον γάμο. Αυτή η πληροφορία θα είναι η μόνη διέξοδος για να απαλλαγεί από εκείνον, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή της. Ο Άρης θα γίνει φύλακας-άγγελός της…

5) Ο Ιορδάνης θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μία γυναίκα που μπορεί να τον σώσει, αλλά και να τον οδηγήσει στην τρέλα.

6) Ο Άρης είναι αποφασισμένος να αποδείξει την ενοχή του Ρήγα στη σφαγή των προσφύγων και χρησιμοποιεί κάθε μέσο γι’ αυτό…

7) Ο Ρήγας αποφασίζει να πουλήσει το Grand Hotel, γεγονός που θα οδηγήσει την Κυβέλη σε ακραίες πράξεις.

8) Στο ξενοδοχείο έρχεται νέος μαιτρ, ο Διονύσης, ένας γοητευτικός άνδρας με ένα καλά κρυμμένο μυστικό εναντίον του Ρήγα.

9) Ο Νικόλας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον βίαιο «θάνατο» της Ελένης και η Αγγέλα θα ξεπεράσει τα όριά της για να τον σώσει…

10) Ο Χαραλάμπης αποφυλακίζεται, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Χατζημήτρο.

11) Ο κρυφός στόχος του Χατζημήτρου θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους και η σύγκρουσή του με τον Χαραλάμπη θα είναι μονόδρομος.

12) Ο Βλάσσης συνεργάζεται με τον Χαραλάμπη και επηρεάζεται σιγά-σιγά από αυτόν και την στάση ζωής του. Κάπου εκεί… θα ερωτευτεί και θα κληθεί να αποδείξει στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι μπορεί να αλλάξει…

13) Η μοίρα τιμωρεί με τον χειρότερο τρόπο τη Σοφία και μαζί με εκείνη τιμωρείται και ο Αλέξανδρος.

14) Ο Αλέξανδρος θα φτάσει στα άκρα για να σώσει την οικογένειά του.

15) Η Φρίντα, φίλη της Αλίκης, έρχεται από το Παρίσι και θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όταν εμπλέκονται συναισθήματα...

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=SYD6RNQ9RTs}

«GRAND HOTEL». ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

ΣΕΝΑΡΙΟ Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Τριάδα Παπαδάκη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ Αντώνης Χαλκιάς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JK PRODUCTIONS - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Πέτρος Κωστόπουλος: Όσα αποκάλυψε για την επιστροφή του στην τηλεόραση

Πέτρος Κωστόπουλος: Όσα αποκάλυψε για την επιστροφή του στην τηλεόραση

Life
«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που «θα καθηλώσει»- Έρχεται στον Alpha

«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που «θα καθηλώσει»- Έρχεται στον Alpha

Life
Σινεμά: Νέος Στίβεν Κινγκ και το μεγάλο φινάλε του Downton Abbey

Σινεμά: Νέος Στίβεν Κινγκ και το μεγάλο φινάλε του Downton Abbey

Entertainment
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

Life

NETWORK

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

healthstat.gr
Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

healthstat.gr
ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr