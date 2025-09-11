Games
«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που «θα καθηλώσει»- Έρχεται στον Alpha

«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που «θα καθηλώσει»- Έρχεται στον Alpha Φωτογραφία: Alpha
Η νέα σειρά του Alpha, έρχεται με ένα διπλό- συναρπαστικό επεισόδιο!

Ένα ταξίδι μητρικής αγάπης, έρχεται στον Alpha και κάνει πρεμιέρα με ένα συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο. Η νέα σειρά με τίτλο: «Να με λες μαμά», φτάνει στον τηλεοπτικό σταθμό με μια ιδιαίτερη πλοκή, ικανή να προσφέρει έντονες συγκινήσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, η πρεμιέρα της δραματικής σειράς, αναμένεται για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με ένα διπλό επεισόδιο, στις 21:00.

«Να με λες μαμά»- Έρχεται στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

Ο Alpha λοιπόν, ανακοίνωσε την επίσημη πρεμιέρα της σειράς, ενώ όπως σημειώνεται, από 1η Οκτωβρίου, θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.

«Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο! Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει.

Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης. Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!»

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ’ αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/ Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Πρεμιέρα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!

Και από Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=sy7xgEKKFX8}

