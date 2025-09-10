Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Exathlon: Τα κλάματα της Στεφανίας και η ένταση με τον Γκιουλέκα

Exathlon: Τα κλάματα της Στεφανίας και η ένταση με τον Γκιουλέκα Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Εντάσεις και κλάματα στο Exathlon!

Το αποψινό επεισόδιο του Exathlon ξεκίνησε με έντονα συναισθήματα για την Μπλε ομάδα, καθώς δεν έλειψαν οι εντάσεις και τα δάκρυα. Ο λόγος λοιπόν για τη παρεξήγηση με πρωταγωνιστές τη Στεφανία και τον Γιώργο Γκιουλέκα, που πυροδότησε κλίμα σύγχυσης και αναστάτωσης στην ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παίκτρια της Μπλε ομάδας, εμφανίστηκε στην κάμερα εμφανώς επηρεασμένη και συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς όπως δήλωσε, δέχτηκε λεκτική επίθεση από τον συμπαίχτη της, Γιώργο Γκιουλέκα.

Ξέσπασε η Στεφανία στην κάμερα του Exathlon

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέφερε η παίχτρια η στάση του Γκιουλέκα ήταν αυτό που την πλήγωσε, ενώ εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά της σε σχέση με το κλίμα που αρχίζει να επικρατεί στην Μπλε ομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τον Χρήστο Φερεντίνο

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τον Χρήστο Φερεντίνο

Life
Exathlon: Νέες παρεξηγήσεις στο σπίτι των Μπλε

Exathlon: Νέες παρεξηγήσεις στο σπίτι των Μπλε

Life
Ο Γιώργος Καράβας απαντά για το Exathlon- Η δήλωσή του για το GNTM

Ο Γιώργος Καράβας απαντά για το Exathlon- Η δήλωσή του για το GNTM

Life

Μιλώντας λοιπόν στην κάμερα του Exathlon, η Στεφανία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γκιουλέκας χθες νευρίασε μαζί μου επειδή τον είπα εγωιστή. Επειδή το ανέφερα όταν με ρώτησε ο Γιώργος», είπε αρχικά και συνέχισε: «Αυτό συνέβη γιατί θεώρησα εγωιστική την κίνηση του στο προηγούμενο ματς που ήθελε να βγει μαζί με τον Άρη. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τον προσβάλλω ή να τον θίξω σαν άνθρωπο».

Ενώ σε δεύτερο χρόνο πρόσθεσε: «Ξέρει ότι τον συμπαθώ, δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση προφανώς για κανέναν. Είπα απλά την γνώμη μου. Μπορεί να ήταν λάθος, δεν άκουγε όμως τίποτα. Άρχισε να μου φωνάζει και να μου επιτίθεται».

Ολοκλήρωσε μάλιστα την τοποθέτησή της, μιλώντας για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Μπλε ομάδα, γεγονός που φαίνεται να την επηρεάζει συναισθηματικά:
«Γενικά δεν νιώθω εντάξει με το κλίμα της ομάδας. Νιώθω ότι απλά είπα την γνώμη μου και δέχομαι μια επίθεση χωρίς λόγο».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τον Χρήστο Φερεντίνο

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τον Χρήστο Φερεντίνο

Life
Exathlon: Νέες παρεξηγήσεις στο σπίτι των Μπλε

Exathlon: Νέες παρεξηγήσεις στο σπίτι των Μπλε

Life
Ο Γιώργος Καράβας απαντά για το Exathlon- Η δήλωσή του για το GNTM

Ο Γιώργος Καράβας απαντά για το Exathlon- Η δήλωσή του για το GNTM

Life
Η δήλωση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Η δήλωση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Life

NETWORK

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Με τι να συνδυάσετε τη μαύρη σοκολάτα για μείωση της χοληστερίνης

Με τι να συνδυάσετε τη μαύρη σοκολάτα για μείωση της χοληστερίνης

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Τι να κάνετε αν το παιδί σας πνίγεται με το φαγητό του

Τι να κάνετε αν το παιδί σας πνίγεται με το φαγητό του

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει την υγεία σας το περπάτημα πριν τον ύπνο

Πώς επηρεάζει την υγεία σας το περπάτημα πριν τον ύπνο

healthstat.gr