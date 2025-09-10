Exathlon: Τα κλάματα της Στεφανίας και η ένταση με τον Γκιουλέκα

Εντάσεις και κλάματα στο Exathlon!

Το αποψινό επεισόδιο του Exathlon ξεκίνησε με έντονα συναισθήματα για την Μπλε ομάδα, καθώς δεν έλειψαν οι εντάσεις και τα δάκρυα. Ο λόγος λοιπόν για τη παρεξήγηση με πρωταγωνιστές τη Στεφανία και τον Γιώργο Γκιουλέκα, που πυροδότησε κλίμα σύγχυσης και αναστάτωσης στην ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παίκτρια της Μπλε ομάδας, εμφανίστηκε στην κάμερα εμφανώς επηρεασμένη και συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς όπως δήλωσε, δέχτηκε λεκτική επίθεση από τον συμπαίχτη της, Γιώργο Γκιουλέκα.

Ξέσπασε η Στεφανία στην κάμερα του Exathlon

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέφερε η παίχτρια η στάση του Γκιουλέκα ήταν αυτό που την πλήγωσε, ενώ εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά της σε σχέση με το κλίμα που αρχίζει να επικρατεί στην Μπλε ομάδα.

Μιλώντας λοιπόν στην κάμερα του Exathlon, η Στεφανία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γκιουλέκας χθες νευρίασε μαζί μου επειδή τον είπα εγωιστή. Επειδή το ανέφερα όταν με ρώτησε ο Γιώργος», είπε αρχικά και συνέχισε: «Αυτό συνέβη γιατί θεώρησα εγωιστική την κίνηση του στο προηγούμενο ματς που ήθελε να βγει μαζί με τον Άρη. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τον προσβάλλω ή να τον θίξω σαν άνθρωπο».

Ενώ σε δεύτερο χρόνο πρόσθεσε: «Ξέρει ότι τον συμπαθώ, δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση προφανώς για κανέναν. Είπα απλά την γνώμη μου. Μπορεί να ήταν λάθος, δεν άκουγε όμως τίποτα. Άρχισε να μου φωνάζει και να μου επιτίθεται».

Ολοκλήρωσε μάλιστα την τοποθέτησή της, μιλώντας για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Μπλε ομάδα, γεγονός που φαίνεται να την επηρεάζει συναισθηματικά:

«Γενικά δεν νιώθω εντάξει με το κλίμα της ομάδας. Νιώθω ότι απλά είπα την γνώμη μου και δέχομαι μια επίθεση χωρίς λόγο».