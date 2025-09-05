Άρης Μουγκοπέτρος: Η νέα του ανάρτηση λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου του

Τις τελευταίες πινελιές, βάζει ο Άρης Μουγκοπέτρος, λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου του.

Λίγους μήνες ύστερα, από τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, φαίνεται πως είναι έτοιμος να αναλάβει δράση εκ νέου και να προχωρήσει στην έκδοση του προσωπικού του βιβλίου.

Την είδηση για το νέο του εγχείρημα την είχε κάνει γνωστή ο ίδιος ο μουσικός, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ σήμερα, με μια νέα δημοσίευση φαίνεται πως όλα βαίνουν καλώς και αναμένεται η κυκλοφορία του βιβλίου.

Άρης Μουγκοπέτρος: Η νέα του ανάρτηση για την έκδοση του βιβλίου του

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το βιβλίο του, αφορά την προσωπική του ζωή και τα όσα ο ίδιος έχει ζήσει στην επαγγελματική του πορεία από την ηλικία των 13 ετών μέχρι και σήμερα, μήνες μετά τον τραυματισμό του. Ενώ, όπως, έχει αποκαλύψει ο ίδιος στο παρελθόν, σκοπός του είναι να καταφέρει να παίξει κλαρίνο.

Στην δημοσίευση που έκανε σήμερα ο μουσικό, απεικονίζεται χαμογελαστός, ενώ τις δύο φωτογραφίες, επέλεξε να τις συνοδεύσει με ένα κείμενο στη λεζάντα:

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το βιβλίο μου …Πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενος μέσα μου γιατί μέσα από αυτό ένιωσα πολύ όμορφα αλλά και πολύ έντονα πράγματα τα οποία ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας… Ένα βιβλίο που πραγματικά σ’ αυτό το δύσκολο αγώνα μου έδωσε την δύναμη και την χαρά που δεν είχα φανταστεί ποτέ μου! Αισθάνομαι πολύ τυχερός που η έκδοση του βιβλίου θα γίνει από τις εκδόσεις «ΠΕΔΙΟ» @pediobooks Γιατί από την πρώτη στιγμή η συμπεριφορά ήταν απίστευτη , συμπονετική Και γεμάτη αληθινά συναισθήματα! Ανυπομονώ να ενωθούμε μέσα από το βιβλίο μου! Σας αγαπώ πάρα πολύ και μου λείπετε …… Ο Αρης ΣΑΣ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του:

{https://www.instagram.com/p/DON9v0fDAbj/?hl=el&img_index=1}