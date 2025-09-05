Games
Χρήστος Μενιδιάτης: Όσα δήλωσε για την παρεξήγηση Γονίδη – Πλούταρχου

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» βρέθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης, το πρωί της Παρασκευής.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, σήμερα, το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου.

Ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στην οικογένειά του, αλλά και στα επαγγελματικά του βήματα, ενώ μάλιστα, απάντησε και σε ορισμένες ερωτήσεις αναφορικά με την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί πρόσφατα, ανάμεσα σε δύο μεγάλα ονόματα της νυχτερινής Αθήνας.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Μενιδιάτης

Ιδιαίτερα μάλιστα, ο τραγουδιστής, τοποθετήθηκε επί του θέματος, αναφέροντας αρχικά πως είναι πιθανό να προκύψουν παρεξηγήσεις στις συνεργασίες που πραγματοποιούνται στα μπουζούκια και τη νυχτερινή ζωή.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν τοποθετήθηκε αρχικά λέγοντας: «Είναι πολύ απλά τα πράγματα, εμένα τόσα χρόνια δεν έχει ποτέ υπάρξει πρόβλημα στις συνεργασίες μου, ούτε έχω χαλάσει συνεργασίες μου. Από την αρχή συζητάμε 2-3 πράγματα. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει παρεξήγηση και να χαλάσουν συνεργασίες και ανθρώπινες σχέσεις».

Συνέχισε μάλιστα, λέγοντας: «Δεν έχω ποτέ πρόβλημα με την μαρκίζα, η δουλειά που κάνω εγώ είναι τόσο τίμια και τόσο αληθινή. Δίνεται αυτό που αξίζει στον καθένα, τι να κάνεις δηλαδή να πας να απαιτήσεις τη μαρκίζα από κάποιον που έχει περισσότερες επιτυχίες από εσένα; Μεγαλύτερη λαοφιλία από εσένα;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αναφορικά με την οικογένειά του και τη δουλεία του, ο λαικός τραγουδιστής δήλωσε χαρακτηριστικά πως η κατάσταση που επικρατεί πλέον στο χώρο, για τον ίδιο, είναι πιο φυσιολογική. Συγκεκριμένα εξήγησε: «Αυτό που γίνεται τώρα το βρίσκω πιο φυσιολογικό, το 6 φορές την εβδομάδα να δουλεύουμε στα μπουζούκια ήταν λίγο παράλογο, οι δύο- τρεις ημέρες είναι πιο φυσιολογικό. Όταν θες ελεύθερο χρόνο, τον βρίσκεις».

