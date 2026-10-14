Η Μαρίν Λεπέν μετατρέπει σε κεντρικό πυλώνα της οικονομικής της πολιτικής την εξασφάλιση γενναίας έκπτωσης στην γαλλική συμβολή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια της γαλλικής άκρας δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027 και φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι έτοιμη για ένα «μπρα ντε φερ» με τις Βρυξέλλες για την μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αν εκλεγεί.

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Μαρίν Λεπέν θέτει σε αμφισβήτηση και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την οποία θεωρεί ότι «δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων»

«Οταν λέμε ότι θα μειώσουμε την καθαρή συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση, γνωρίζουμε ότι υπάρχει συζήτηση, και μάλιστα μία έντονη συζήτηση, και μάλιστα ένα μπρα-ντε-φερ που πρέπει να γίνει. Με την Ευρωπαϊκή Ενωση δεν λέμε "αποφασίζουμε μ' ένα τσακ..." Εχουμε πλήρη επίγνωση, αλλά, παρά ταύτα, εξακολουθούμε να έχουμε αυτή τη βούληση και την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε», δηλώνει στην συνέντευξή της στους FT. Η εφημερίδα διαβίβασε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο) ορισμένες δηλώσεις της Λεπέν που δεν έχουν περιληφθεί στα δημοσιευμένα κείμενα.

Η Μαρίν Λεπέν μετατρέπει σε κεντρικό πυλώνα της οικονομικής της πολιτικής την εξασφάλιση γενναίας έκπτωσης στην γαλλική συμβολή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στην περίπτωση αυτή, η Μαρίν Λεπέν θα χρειαζόταν τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επίσης και των άλλων κρατών μελών της Ενωσης, αφού το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ εγκρίνεται βάσει της αρχής της ομοφωνίας των 27.

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Η Λεπέν θα επισκεφθεί σήμερα τις Βρυξέλλες για συνάντηση με τους ευρωπαίους συμμάχους της ευρωομάδας των Πατριωτών. Αυτή η συνάντηση γίνεται συστηματικά πριν από κάθε σύνοδο κορυφής της Ενωσης.

Η Λεπέν θα χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για να διατυπώσει την αντίθεσή της στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο η Κομισιόν θέλει να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους, καθώς βουλευτικές ή προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες σε πολλές χώρες της Ενωσης.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ