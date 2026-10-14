Έως και 95 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και διασώθηκε από πολίτες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν από χθες το βράδυ περιοχές της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, σύμφωνα με το Anadolu.

Στη βιομηχανική περιοχή Χαραμιντερέ, στην περιοχή Εσενγιούρτ, πλημμύρισαν επιχειρήσεις, ενώ δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν σε υπόγεια διάβαση που οδηγεί στη συνοικία Ζαφέρ. Παράλληλα, η στάθμη του νερού κάτω από τη γέφυρα Χαραμιντερέ ανέβηκε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Στην περιοχή Σουλτανγκαζί, οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ οι πολίτες αναζητούσαν καταφύγιο κάτω από στέγαστρα για να προστατευτούν από τη βροχή. Στις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς επικράτησε συνωστισμός, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν και οι μαθητές.

Στην περιοχή Τζεμπετζί, πλημμύρισε το υπόγειο ενός κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Από την πλημμύρα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στην ίδια συνοικία, υπόγεια διάβαση πλημμύρισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οχήματα. Κάτοικοι προσπάθησαν να τα απομακρύνουν χρησιμοποιώντας σχοινιά.

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Στη συνοικία Εσκί Χαμπίμπλερ, κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε αυλή σχολείου λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Στην περιοχή Μαλκότσογλου, δρόμοι, σπίτια και αυλές πλημμύρισαν, ενώ όσοι κατευθύνονταν στην εργασία τους ή τα σχολεία δυσκολεύονταν να μετακινηθούν. Στην υπόγεια διάβαση Ταχ Οτζάι εγκλωβίστηκαν τρία οχήματα, με τους πολίτες να προσπαθούν να τα απεγκλωβίσουν με ίδια μέσα.

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Πλημμύρισαν σχολεία

Στην περιοχή Μπουγιούκτσεκμετζε, πλημμύρισε αυλή σχολείου, με αποτέλεσμα οι μαθητές να δυσκολεύονται να εισέλθουν και να εξέλθουν από το κτίριο. Για να περάσουν, τοποθέτησαν παγκάκια το ένα δίπλα στο άλλο και περπάτησαν πάνω σε αυτά.

Σχολείο πλημμύρισε και στο Μπεϊκόζ.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν αγροτικοί δρόμοι και συνοικίες, ενώ οι οδηγοί δυσκολεύονταν να κινηθούν με τα οχήματά τους.

Στη συνοικία Ιστίνιε, στην περιοχή Σαριγιέρ, οι δρόμοι πλημμύρισαν, εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δυσκολεύοντας τους πεζούς να διασχίσουν τους δρόμους.

Στη συνοικία Χουζούρ, υποχώρησε η άσφαλτος γύρω από φρεάτιο αποχέτευσης.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον σταθμό του μετρό Χατζιοσμάν, στην περιοχή Σαριγιέρ, όπου εισχώρησε νερό. Οι επιβάτες δυσκολεύονταν να περπατήσουν στον σταθμό εξαιτίας των νερών που έσταζαν από την οροφή.

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Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και διασώθηκε από πολίτες

Στην περιοχή Εσενγιούρτ, μια γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κατάφεραν να τη διασώσουν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να παρασύρεται, προτού τρεις πολίτες αντιληφθούν τι συμβαίνει και τρέξουν να τη βοηθήσουν.

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Απεγκλωβίστηκε άτομο από πλημμυρισμένο υπόγειο

Στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε, ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε διαμέρισμα υπόγειου ορόφου που πλημμύρισε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ατατούρκ. Μετά την εισροή νερού στο διαμέρισμα, πέντε άτομα που διέμεναν εκεί κατάφεραν να βγουν έξω.

Ωστόσο, ένα άτομο επέστρεψε στο διαμέρισμα για να πάρει κάποια φάρμακα και εγκλωβίστηκε. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες.

Ύστερα από επιχείρηση των συνεργείων, το εγκλωβισμένο άτομο διασώθηκε.

Η θάλασσα στο Σαριγιέρ έγινε καφέ

Μετά τις βροχοπτώσεις, το χρώμα της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές του Σαριγιέρ άλλαξε και έγινε καφέ από τις λάσπες.

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Κυκλοφοριακό χάος και καθυστερήσεις στα μέσα μεταφοράς

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία από τις πρώτες πρωινές ώρες, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε συνωστισμός σε στάσεις τραμ, μετρό και λεωφορείων, όπου οι επιβάτες περίμεναν σε ουρές για να επιβιβαστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του χάρτη κυκλοφορίας της Μητροπολιτικής Δημοτικής Αρχής Κωνσταντινούπολης (İBB), η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη έφτασε το 72% τις πρωινές ώρες. Στην ασιατική πλευρά ανήλθε στο 83%, ενώ στην ευρωπαϊκή στο 67%.

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Έως 95 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών της Μητροπολιτικής Δημοτικής Αρχής Κωνσταντινούπολης (AKOM), στις περιοχές Μπεϊκόζ, Σαριγιέρ, Εγιούπσουλταν, Αρναβουτκόι, Μπασακσεχίρ, Σουλτανγκαζί και Μπουγιούκτσεκμετζε καταγράφηκαν από 50 έως 95 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε ανακοίνωσή του, το AKOM ανέφερε ότι σχεδόν ολόκληρη η Τουρκία επηρεάζεται από ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται από τα Βαλκάνια και συστήματα βροχοπτώσεων που προέρχονται από την κεντρική Μεσόγειο.

Στην Κωνσταντινούπολη, οι βροχοπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους και κατά διαστήματα θυελλώδεις ριπές.

Ισχυρές μπόρες αναμενόταν να συνεχιστούν στις περιοχές Μπεϊκόζ, Σαριγιέρ, Εγιούπσουλταν, Μπασακσεχίρ, Εσενγιούρτ, Μπουγιούκτσεκμετζε, Αβτζιλάρ και Κιουτσούκτσεκμετζε, ενώ οι άνεμοι προβλεπόταν να ενισχυθούν κατά διαστήματα, φτάνοντας τοπικά σε επίπεδα ισχυρής θύελλας.

Με πληροφορίες από Anadolu