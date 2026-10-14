Συνεχίζεται μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η κατάθεση του Πάνο Ρούτσι.

Με τη συνέχεια της κατάθεσης του Πάνου Ρούτσι διεξάγεται η σημερινή, 41η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Να θυμίσουμε η κατάθεση του πατέρα του Ντένι Ρούτσι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο ο ίδιος είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο πλαίσιο της σημερινής του κατάθεσης ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε στις συνθήκες του δυστυχήματος, στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και σημείωσε ότι έφτασε κοντά στον τόπο του δυστυχήματος γύρω στις 3:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου 2023 και είδε έντονη φωτιά, ενώ στην περιοχή επικρατούσε ανυπόφορη οσμή.

«Θέλω να σταθώ στη φωτιά που είδα όταν έφτασα. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά πιστεύω πολλά παιδιά θα ζούσαν. Θέλω να μάθουμε αυτή η πυρόσφαιρα από τι προήλθε», κατέθεσε.

Συμπλήρωσε ότι τέσσερα χρόνια νιώθουν ότι τους κοροϊδεύουν.

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«Εμείς βρίσκουμε στοιχεία, παλεύουμε, ούτε ένας μας είπε μια συγγνώμη και αυτό πονάει, λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει. Και κατηγορούν εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταγγελία

Προηγουμένως ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα και ιδιαιτέρως τόνισε την μεγάλη και συγκινητική συμπαράσταση του κόσμου.

Προχώρησε δε και σε μια καταγγελία, η οποία προκάλεσε εντύπωση.

«Με πήραν τηλέφωνο από ένα ξένο νούμερο και μου είπαν πως, έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση, ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα, ήταν ένα τζιπ με φιμέ τζάμια. Βλέπω κάτι "φουσκωτούς". Μου πήραν το κινητό, μου άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. "Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις εκτός την Ζωή Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι με την υπόθεση". "Αν δεν το κάνω;" τους είπα. "Αφήστε με να το σκεφτώ". "Nα προσέχεις μου είπαν και έφυγαν". Είπα στην κύρια Κωνσταντοπούλου πως φοβάμαι και θέλω προστασία. Δεν ανέφερα το περιστατικό στις αρχές», κατέθεσε.

Και απαντώντας σε ερωτήσεις σημείωσε ότι αυτό συνέβη περίπου 2-3 μήνες μετά την απεργία πείνας.

«Φοβήθηκα» είπε, «αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που επρεπε να κάνω. Το τηλέφωνο που με πήραν δεν λειτουργούσε μετά που το κάλεσα ξανά και εξαφανίστηκε σαν να μην έγινε η κλήση».

Τόνισε ότι δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την αλήθεια, «γιατί όπως όλοι οι συγγενείς, θέλω πάρα πολύ να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους».