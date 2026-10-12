Η κλειστή αγορά του Παρισιού ιδρύθηκε το 1615 υπό τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ και από το 1982 ήταν καταγεγραμμένο ως ιστορικό μνημείο.

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στην Marché des Enfants Rouges στο Παρίσι, στην παλαιότερη αγορά της γαλλική πρωτεύουσας, ηλικίας 400 ετών.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κλήθηκαν στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού περίπου στις 4:15 π.μ. τη Δευτέρα και όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν την αγορά στις φλόγες, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Στο σημείο επιχείρησαν πάνω από 150 πυροσβέστες με 50 οχήματα. Τα δύο τρίτα της αγοράς των 1.000 τμ. Κατέρρευσαν ολοκληρωτικά από τη φωτιά. Ο τοπικός δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, επιβεβαίωσε στο Χ ότι αν και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί της Δευτέρας, καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Η κλειστή αγορά καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Δεν έχει μείνει τίποτα» ανέφερε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Pierre de Bouvier στο BFMTV.

{https://x.com/franceinfo/status/2109585390109593809}

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Από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και οι διασώστες χρειάστηκαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη.

Η ιστορία της κλειστής αγοράς

Η κλειστή αγορά ιδρύθηκε το 1615 υπό τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ. Ήταν γνωστή ως «η αγορά των Κόκκινων παιδιών» λόγω της κόκκινης φόρμας που φορούσαν τα παιδιά που βρισκόταν στο κοντινό ορφανοτροφείο.

{https://x.com/ArielWeilT/status/2109507861805953250}

Είναι καταγεγραμμένη ως επίσημο ιστορικό μνημείο από το 1982. Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφύγουν την περιοχή καθώς οι αρχές συνεχίσουν τις ενέργειές τους στα συντρίμμια προκειμένου να διασφαλίσουν την περιοχή.

Οι γαλλικές αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

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