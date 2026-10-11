Η Altai είναι τίγρη του Αμούρ, γνωστή και ως τίγρη της Σιβηρίας, ένα από τα μεγαλύτερα είδη αιλουροειδών στον κόσμο, το οποίο απειλείται με εξαφάνιση.

Την απόφαση να μην υποβληθεί σε ευθανασία η τίγρη που επιτέθηκε θανάσιμα σε άνδρα, ο οποίος εισήλθε στον χώρο της, ανακοίνωσε το Yorkshire Wildlife Park στη Βρετανία, μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο άγριας ζωής στο Ντόνκαστερ, στη βόρεια Αγγλία, όταν ένας άνδρας μπήκε στον περιφραγμένο χώρο όπου ζούσε η τίγρη. Το ζώο του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο άνδρας υπέκυψε επί τόπου.

Την Κυριακή, η διοίκηση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι η τίγρη, η οποία ονομάζεται Altai, είναι καλά στην υγεία της και δεν πρόκειται να θανατωθεί εξαιτίας του συμβάντος.

Η ανακοίνωση του πάρκου για την τίγρη Altai

Με ανακοίνωσή του, το Yorkshire Wildlife Park ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν με τη διοίκηση εκφράζοντας την ανησυχία τους για την τύχη του ζώου.

«Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του και ότι δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία εξαιτίας αυτού του περιστατικού», ανέφερε το πάρκο, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

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Παράλληλα, η διοίκηση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους οικείους του άνδρα που έχασε τη ζωή του, χαρακτηρίζοντας το συμβάν τραγικό.

Το πάρκο παρέμεινε κλειστό την Κυριακή, προκειμένου να παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη στους εργαζομένους, οι οποίοι επηρεάστηκαν βαθιά από όσα συνέβησαν.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, οι αρχές ενημερώθηκαν στις 13:35 το Σάββατο για την είσοδο άνδρα στον χώρο όπου φιλοξενούνταν η τίγρη.

Το ζώο του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια του θύματος ενημερώθηκε και λαμβάνει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, τα στοιχεία του άνδρα δεν είχαν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να μην αναπαράγουν βίντεο της επίθεσης που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/SemperRaw/status/2108953813512028338}

Οι μαρτυρίες για τις κινήσεις του άνδρα πριν από την επίθεση

Μαρτυρίες επισκεπτών που βρίσκονταν στο πάρκο περιγράφουν τις κινήσεις του άνδρα λίγο πριν από το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με μία από αυτές, ο άνδρας φέρεται να φορούσε ακουστικά και να χόρευε κοντά στον χώρο της τίγρης. Άλλη επισκέπτρια υποστήριξε ότι τον είδε να ζητά από έναν άγνωστο να τον φωτογραφίσει έχοντας το ζώο στο φόντο.

Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι ο άνδρας πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και εισήλθε στον χώρο της τίγρης. Οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρά του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Μετά το περιστατικό, το πάρκο εκκενώθηκε, ενώ αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων.

Γιατί δεν θα θανατωθεί η τίγρη

Η απόφαση να μην υποβληθεί το ζώο σε ευθανασία έρχεται μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την τύχη του, καθώς η επίθεση είχε θανατηφόρα κατάληξη.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η τίγρη δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο της, χωρίς να υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό.

Η Altai είναι τίγρη του Αμούρ, γνωστή και ως τίγρη της Σιβηρίας, ένα από τα μεγαλύτερα είδη αιλουροειδών στον κόσμο, το οποίο απειλείται με εξαφάνιση. Στο πάρκο φιλοξενείται μαζί με θηλυκή τίγρη, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περιλαμβάνει δασική βλάστηση και υδάτινες εγκαταστάσεις.