Χωρίς εκλογές η Παλαιστινιακή Αρχή σταδιακά χάνει τη δημοτικότητά της στη Γάζα και τη Δυτική όχθη, όπου πολλοί τη βλέπουν ως διεφθαρμένη και θεωρούν ότι λειτουργεί ως υποεργολάβος στη μακροχρόνια κατοχή του Ισραήλ.

Οι παρατάξεις στην Παλαιστίνη συζητούν την αναβολή των πρώτων εκλογών μετά από 20 χρόνια, που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, επικαλούμενοι προβλήματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα.

Κορυφαίος αξιωματούχος που συνδέεται με την Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε πως οι παρατάξεις στην Παλαιστίνη έχουν συμφωνήσει να αναβάλουν τις εκλογές, καθώς υπάρχουν ζητήματα επιμελητείας στην προσαρτημένη από το Ισραήλ, Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη ρημαγμένη από τον πόλεμο Γάζα. Ένας ακόμα λόγος είναι η μακρά ιστορία εσωτερικών ερίδων μεταξύ των Παλαιστινίων.

Εκπρόσωπος της Φατάχ του Παλαιστινιακού προέδρου Μαχμούντ Αμπάς επιβεβαίωσε ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η ημερομηνία των εκλογών θα είναι μέρος του «διαλόγου και της εθνικής ομοφωνίας» μεταξύ των παρατάξεων. Συμπλήρωσε πως η πιθανή αναβολή θα συζητηθεί από την εκτελεστική επιτροπή του Παλαιστινιακού Απελευθερωτικού Οργανισμού.

Ο Αμπάς είχε θέσει την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στη Γάζα και την υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική όχθη. Αν οι εκλογές διεξαχθούν κατά το πρόγραμμα, θα είναι οι πρώτες μετά από 20 χρόνια.

Μετά τις συναντήσεις στο Κάιρο το ενδεχόμενο της αναβολής

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ισλαμικής Τζιχάντ, Μοχάμεντ αλ-Χίντι, δήλωσε στο Associated Press ότι μετά τη συνάντηση στο Κάιρο, οι παρατάξεις «έχουν καταλήξει σε συνεννόηση σχετικά με την επανέναρξη του παλαιστινιακού εθνικού διαλόγου και έχουν συμφωνήσει να αναβάλουν τις επερχόμενες παλαιστινιακές εκλογές».

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Δήλωσε πως η αντιπροσωπεία της Φατάχ θα επιστρέψει στη Ραμάλα για να οριστικοποιήσει τις διαβουλεύσεις. Ο εκπρόσωπος της Φατάχ, Αμπντέλ Φατάχ Ντολάχ δήλωσε πως ξ παράταξη θέλει να διεξαχθούν οι εκλογές αλλά συζητά με τις υπόλοιπες παρατάξεις για τη σωστή στιγμή, στον απόηχο εκκλήσεων για αναβολή τους και «των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη». Χαρακτήρισε τις συζητήσεις στο Κάιρο, πολύ θετικές.

Υλικοτεχνικά και πολιτικά ζητήματα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις εκλογές

Οι χώρες που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή Αρχή έχουν πιέσει για τη διεξαγωγή εκλογών στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων.Στο παρελθόν, οι Παλαιστινιακοί ηγέτες έχουν αναβάλει τις εκλογές την τελευταία στιγμή, επικαλούμενοι προκλήσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις προεκλογικές καμπάνιες και την ψηφοφορία στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Η περίπτωση στη Λωρίδα της Γάζας και τα υλικοτεχνικά προβλήματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα.

Ωστόσο η μη διεξαγωγή των εκλογών ενδέχεται να ταράξει τις σχέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής με τις χώρες δωρητές που τη βοηθούν.

Τα υλικοτεχνικά ζητήματα σε Λωρίδα της Γάζας και ανατολική Ιερουσαλήμ παραμένουν άλυτα και οι βασικές παρατάξεις δεν έχουν καταθέσει εκλογικούς συνδυασμούς, ενώ απομένει λιγότερο από μία εβδομάδα για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο Μπασέμ Ναιμ, μέλος της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, δήλωσε πως οι προγραμματισμένες εκλογές είναι πρόωρες. «Το εκλογικό κομμάτι είναι μία δημοκρατική διαδικασία, και πρέπει να χτιστεί σε ένα στέρεο διάλογο Παλαιστινίου με Παλαιστίνιο ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη διαμάχη, πώς να διαχειριστούμε τις εσωτερικές μας διαφωνίες και να δούμε πώς θα παρουσιάσουμε τους Παλαιστινίους στον κόσμο με μία ενιαία ηγεσία, με ένα ενιαίο όραμα».

Ο Ναΐμ είπε ότι η Χαμάς θα στήριζε μία απόφαση αναβολής των εκλογών αν μπορούσε να λάβει χώρα ένας τέτοιος διάλογος.

Κρίση νομιμότητας στην Παλαιστινιακή Αρχή

Ωστόσο, χωρίς εκλογές η Παλαιστινιακή Αρχή σταδιακά χάνει τη δημοτικότητά της στη Γάζα και τη Δυτική όχθη, όπου πολλοί Παλαιστίνιοι τη βλέπουν ως αναποτελεσματική, διεφθαρμένη και θεωρούν ότι λειτουργεί ως υποεργολάβος στη μακροχρόνια κατοχή του Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στο παλαιστινιακό συμβούλιο των 132 μελών τις τελευταίες εκλογές, που έγιναν το 2006. Στη συνέχεια το Ισράηλ και οι χώρες της Δύσης μποϊκοτάρισαν την κυβέρνηση της Χαμάς, επιτρέποντας στην ουσία τον επόμενο χρόνο η Χαμάς να πάρει τον έλεγχο της Γάζας. Ο Αμπάς διέλυσε τη Βουλή το 2018 και ανέβαλε τελευταία φορά τις εκλογές το 2021.

Ωστόσο δεν συμφωνούν όλες οι παρατάξεις με την αναβολή των εκλογών. Ο Χέλμι Αλ- Αράτζ, μέλος του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ένα μικρό κόμμα μέσα στο PLO, δήλωσε πω ςη απαιτούμενη συμφωνία των παρατάξεων δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την αναβολή των εκλογών.

«Η αναβολή των εκλογών θα κοστίσει την Παλαιστινιακή Αρχή ό,τι έχει απομείνει από την εγκυρότητα της στους κόλπους των πολιτών και στην διεθνή κοινότητα» είπε.

Ενόψει των προγραμματισμένων εκλογών του Νοεμβρίου, είχε διαμορφωθεί μια απρόσμενη συμμαχία, η οποία φαινόταν να στρέφεται κατά του 90χρονου Αμπάς, ανάμεσα στη Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάντ και μια παράταξη υπό την ηγεσία του Μοχάμεντ Νταχλάν. Ο Νταχλάν είναι πρώην επικεφαλής ασφαλείας της Φατάχ, ο οποίος εξορίστηκε το 2010 μετά από σφοδρή ρήξη με τον Αμπάς, ενώ προηγουμένως είχε εκδιωχθεί από τη Γάζα από τη Χαμάς. Έκτοτε, ο Νταχλάν έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διατηρούν σχέσεις με το Ισραήλ και αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη πίσω από τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020.

Διατελεί σύμβουλος του επικεφαλής των ΗΑΕ και διατηρεί εκτενείς επαφές με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που τον καθιστά απίθανο σύμμαχο για τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, οι οποίες μάχονται το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια των ετών έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ένταξης της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στην υπό την ηγεσία της Φατάχ, Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), το ανώτατο όργανο που εκπροσωπεί διεθνώς την παλαιστινιακή υπόθεση. Ωστόσο όλες έχουν αποτύχει.

Ένα από τα βασικά αγκάθια υπήρξε το ζήτημα της αναγνώρισης του Ισραήλ από την PLO. Αν και αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει πρόθυμοι να αποδεχθούν ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχές που κατέλαβε το Ισραήλ κατά τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967, δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του Ισραήλ, ενώ η Ισλαμική Τζιχάντ τηρεί σκληρότερη στάση.

Και οι δύο οργανώσεις έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Δύσης οι οποίες έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη δημοκρατία των Παλαιστινίων όλα αυτά τα χρόνια, απορρίπτοντας παράλληλα κάθε κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει η Χαμάς.

Με πληροφορίες της Washington Post