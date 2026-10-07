Με δεδομένη τη θέση των δύο εταιρειών στην αγορά, εκτιμάται ότι η Sainsbury’s θα υποχρεωνόταν πιθανότατα να προχωρήσει σε πώληση ορισμένων καταστημάτων της.

Η Sainsbury’s και η Morrisons είχαν πραγματοποιήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο συγχώνευση των δύο αλυσίδων σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Οι επαφές βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο και ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, με τη Sainsbury’s να αποχωρεί από τις συζητήσεις τον Φεβρουάριο.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα ανερχόταν σε αρκετά δισεκατομμύρια λίρες. Οι δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν θεωρείται ότι βρίσκονται σήμερα σε ενεργές διαπραγματεύσεις για κάποια συμφωνία. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τις επαφές τους επαναφέρουν στο προσκήνιο τα σενάρια για νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον βρετανικό κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά εντείνεται, καθώς οι εκπτωτικές αλυσίδες Aldi και Lidl συνεχίζουν να επεκτείνονται, ενώ οι τιμές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων σύμφωνα με το uk.finance.yahoo.com.

Η Sainsbury’s και η Morrisons αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες. Μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων θα αποτελούσε τη σημαντικότερη επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία προσπάθεια για συγχώνευση τέτοιου μεγέθους είχε γίνει όταν η Sainsbury’s κατέθεσε το 2018 προσφορά ύψους 7 δισ. λιρών για την εξαγορά της Asda. Η συμφωνία, ωστόσο, μπλοκαρίστηκε το 2019 από τη βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA). Μια πιθανή συγχώνευση Sainsbury’s και Morrisons αναμένεται να βρεθεί υπό αυστηρό έλεγχο από την CMA.

Με δεδομένη τη θέση των δύο εταιρειών στην αγορά, εκτιμάται ότι η Sainsbury’s θα υποχρεωνόταν πιθανότατα να προχωρήσει σε πώληση ορισμένων καταστημάτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανταγωνισμού.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Worldpanel, η Sainsbury’s είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Βρετανία, με μερίδιο 15,2% της αγοράς. Η Morrisons βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με μερίδιο 8,4%. Η Morrisons ήταν στο παρελθόν η τέταρτη μεγαλύτερη αλυσίδα της αγοράς, όμως το 2022 ξεπεράστηκε από την Aldi.

Ο όμιλος με έδρα το Μπράντφορντ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια στην εμπορική του δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Morrisons έχει επιβαρυνθεί με σημαντικό χρέος μετά την εξαγορά της από την αμερικανική εταιρεία private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) το 2021.

Η Morrisons αποκάλυψε ότι το συνολικό της χρέος είχε αυξηθεί στα 7,52 δισ. λίρες κατά το δωδεκάμηνο έως τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Την ίδια ώρα, η Tesco αναμένεται να παρουσιάσει επιταχυνόμενη ανάπτυξη τους τελευταίους μήνες, μετά από ένα πιο «αδύναμο» ξεκίνημα της χρονιάς, σύμφωνα με αναλυτές.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας έχει ενισχύσει τη θέση της τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του Ken Murphy, αυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά τροφίμων της χώρας σε επίπεδα που πλησιάζουν τα υψηλότερα της τελευταίας δεκαετίας.

Τα τελευταία στοιχεία της Worldpanel, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, έδειξαν ότι η Tesco κατέχει 28,1% της αγοράς τροφίμων, ποσοστό μεγαλύτερο από το άθροισμα των μεριδίων των δύο μεγαλύτερων ανταγωνιστών της, Sainsbury’s και Asda. Οι επενδυτές, ωστόσο, αναμένουν από την εταιρεία ενδείξεις για μια πιο θετική πορεία στο υπόλοιπο της χρονιάς, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου στις 8 Οκτωβρίου, μετά την επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο.

Τον Ιούνιο, η Tesco ανακοίνωσε χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων, μόλις 1%, για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου.

Η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι το κλίμα μεταξύ των καταναλωτών είχε επηρεαστεί από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και μέχρι τότε δεν είχε καταγραφεί αύξηση των τιμών που να συνδέεται άμεσα με τη σύγκρουση.