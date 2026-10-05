Το Boeing της British Airways αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα.

Πτήση της British Airways, από το Λονδίνο προς το Σικάγο, έχασε ύψος 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις επτά τα λεπτά, αφού δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω «τεχνικού προβλήματος», σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το Boeing 777 που εκτελούσε την πτήση απογειώθηκε στις 12:15 (τοπική ώρα) της Δευτέρας από το Χίθροου, αλλά έπειτα από μισή ώρα, ενώ βρισκόταν πάνω από την Ιρλανδία, έχασε ύψος, σύμφωνα με το FlightAware.

Το αεροπλάνο γύρισε πίσω και για τέσσερις ώρες έκανε ελιγμούς πάνω από το κανάλι του Μπρίστολ, προτού προσγειωθεί ξανά στο Χίθροου, στις 17:00 (τοπική ώρα).

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου, έπειτα από ένα τεχνικό πρόβλημα», ανέφερε ανακοίνωση της British Airways, που δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ζήτημα που αντιμετώπισε το Boeing. Οι επιβάτες «αποβιβάστηκαν κανονικά και οι ομάδες μας εργάζονται για την αποκατάσταση των ταξιδιωτικών σχεδίων τους, το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε η εταιρεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: NBC News